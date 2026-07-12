Bắt quả tang 2 người đang mua bán dâm, khởi tố 2 kẻ môi giới qua mạng

Ngày 12/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố một nhóm gồm 02 đối tượng để tiếp tục điều tra về hành vi "Môi giới mại dâm".

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Tiến Hùng, sinh năm 2001, trú tại xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên và Nguyễn Khắc Định, sinh năm 2004, trú tại xã Phúc Lộc, thành phố Hà Nội.

Cơ quan Công an phát hiện, bắt quả tang D.K.L và V.V.B có hành vi mua, bán dâm. Ảnh: Công an tỉnh Thái Nguyên

Theo đó, khoảng 14h, ngày 11/5/2026, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh phối hợp với Công an phường Quan Triều và nhà nghỉ Thảo Viên kiểm tra, phát hiện D.K.L, sinh năm 1995, trú tại xã Chi Lăng, tỉnh Bắc Ninh và V.V.B, sinh năm 1990, trú tại xã Tân Khánh, tỉnh Thái Nguyên có hành vi mua, bán dâm.

Qua điều tra, đối tượng D.K.L khai nhận, được Nguyễn Tiến Hùng và Nguyễn Khắc Định liên hệ thỏa thuận để bán dâm cho khách và trích lại hoa hồng cho hai đối tượng trên thông qua ứng dụng Telegram.

Khi có khách đặt vấn đề mua dâm, Hùng và Định sẽ liên hệ với D.K.L để đặt lịch mua bán dâm.

Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.