Triệt phá đường dây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy ở An Giang

6 đối tượng gồm: Nguyễn Vũ Hải (SN 1994), Phạm Thị Kim Chi (SN 2002, cùng trú tại xã Châu Phú, tỉnh An Giang); Lê Thị Thúy Kiều (SN 2008, trú tại khóm Mỹ Phú, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang); Lê Hoàng Nam (SN 2010, trú tại khóm Mỹ Phú, phường Long Xuyên); Nguyễn Duy Khánh (SN 1999, trú tại xã Long Điền, tỉnh An Giang) và Trần Văn Minh (SN 2008, trú tại ấp Thị Mỹ, xã Vĩnh Phong).

Nguyễn Duy Khánh cùng tang vật.

Nguyễn Vũ Hải và Phạm Thị Kim Chi (từ trái qua) cùng tang vật thu giữ.

Trước đó, khoảng 13h30 ngày 25/10, qua công tác nghiệp vụ, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang phát hiện xe bán tải Ford Ranger màu cam, BKS 66C-151.14, chở một nam và một nữ đến một khách sạn tại khóm Đông Thạnh B, phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang có dấu hiệu nghi vấn nên đã phối hợp với Công an phường Mỹ Thới và Công an phường Long Xuyên kiểm tra phòng nghỉ tại khách sạn các đối tượng thuê.

Qua kiểm tra, Công an phát hiện thu giữ 2 túi nilon chứa chất nghi là ma túy có in chữ “PORSCHE”. Quá trình làm việc, xác định các đối tượng là Nguyễn Vũ Hải và Phạm Thị Kim Chi, qua lấy lời khai ban đầu cả hai thừa nhận hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Mở rộng điều tra, cơ quan Công an phát hiện các đối tượng còn cất giấu ma túy tại nhà của Kiều ở khóm Mỹ Phú, phường Long Xuyên. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Kiều, cơ quan Công an phát hiện Kiều, Lê Hoàng Nam, Trần Văn Minh và Lê Thị Tuyết Nga (SN 2009, trú tại khóm Hưng Thạnh, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang), có dấu hiệu tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm khoảng 740 gram chất nghi là ma túy tổng hợp, được chia trong 115 túi nilon màu vàng có in hình cây thảo mộc; 1 vật kim loại hình khẩu súng, đạn, quả lựu đạn không có kíp (nghi là vũ khí quân dụng), cùng một số tang vật và dụng cụ sử dụng ma túy.

Tiếp tục truy xét, cơ quan Công an phát hiện Hải đã gửi một gói hàng chứa chất nghi là ma túy từ phường Long Xuyên ra đặc khu Phú Quốc. Cơ quan Công an tổ chức kiểm tra, bắt quả tang Nguyễn Duy Khánh (SN 1999, trú tại xã Long Điền) đang tàng trữ gói hàng chứa chất ma tuý do Hải gửi từ đất liền ra Phú Quốc.

Tang vật thu giữ.

Theo thông tin điều tra ban đầu, Khánh mua số hàng trên với giá 2 triệu đồng để sử dụng. Kiểm tra tại một phòng thuộc nhà trọ ở khu phố Suối Đá, đặc khu Phú Quốc do Khánh thuê, Công an phát hiện Khánh cùng Phan Thị Thu Diễm (SN 2003, trú tại khóm Bình Đức 6, phường Bình Đức); Lâm Đạo Quý (SN 1999, trú tại khu phố 2, đặc khu Phú Quốc); Nguyễn Hồng Đức (SN 2004, trú tại khu phố 6, đặc khu Phú Quốc), có dấu hiệu tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời thu giữ nhiều tang vật liên quan. Cơ quan điều tra đã đưa 3 đối tượng Diễm, Đức, Nga đi cai nghiện bắt buộc và xử phạt vi phạm hành chính đối với Quý.

Hiện, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.