Lập dự án Diamond giả, 2 lãnh đạo doanh nghiệp chiếm đoạt hơn 430 tỷ đồng

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua dự án bất động sản "ma" , với số tiền chiếm đoạt bước đầu xác định hơn 430 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Võ Thị Kiều Trinh (áo đỏ) và Nguyễn Xuân Hiệp (áo trắng). Ảnh: Công an TP Đà Nẵng

Hai bị can gồm Võ Thị Kiều Trinh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Cường Hưng Thịnh và Nguyễn Xuân Hiệp, Trưởng phòng Kinh doanh công ty. Cả hai bị điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã lập dự án không có thật mang tên "Khu khách sạn, căn hộ và dân cư cao cấp Diamond", sau đó tổ chức tư vấn, giới thiệu và chào bán đất tại dự án cho nhiều khách hàng nhằm chiếm đoạt tài sản. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định số tiền bị chiếm đoạt hơn 430 tỷ đồng.

Để phục vụ điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đề nghị những khách hàng đã nộp tiền mua đất tại dự án trên nhưng chưa trình báo, làm việc với cơ quan Công an khẩn trương liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng, địa chỉ số 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, gặp Điều tra viên Đoàn Sơn Tùng (điện thoại 0905567992) để được hướng dẫn, giải quyết.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.