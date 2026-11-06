Khởi tố đối tượng vận chuyển trái phép cá thể hươu xạ nguy cấp, quý hiếm

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cao Bằng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đào Văn Chài (sinh năm 1982), trú tại xóm Lũng Ngần, xã Hà Quảng, về tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm" theo khoản 1, Điều 244 Bộ luật Hình sự.

Bị can Đào Văn Chài (dấu x đỏ) tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Cao Bằng

Trước đó, ngày 01/11/2026, thực hiện kế hoạch đấu tranh, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cao Bằng chủ trì, phối hợp với Công an xã Hòa An và Hạt Kiểm lâm khu vực Hòa An tổ chức tuần tra, kiểm soát tại địa phận xóm Bình Long, xã Hòa An.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện Đào Văn Chài điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 11K1-068.51, vận chuyển một lồng sắt bên trong có một cá thể động vật không có giấy tờ, hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Cá thể hươu xạ bị thu giữ. Ảnh: Công an tỉnh Cao Bằng

Làm việc với cơ quan điều tra, Chài khai nhận đã mua cá thể động vật trên từ một người đàn ông không rõ tên tuổi, nhằm mục đích bán kiếm lời.

Theo kết quả giám định của cơ quan chuyên môn, cá thể động vật bị thu giữ là Hươu xạ (tên khoa học: Moschus berezovskii), thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cao Bằng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.