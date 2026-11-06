Danh tính kẻ dùng dao khống chế người phụ nữ để cướp điện thoại và tiền

Ngày 5/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đơn vị vừa ra lệnh bắt tạm giam Y Chíu Niê (33 tuổi, trú tại xã Quảng Phú, Đắk Lắk) về hành vi cướp tài sản. Theo xác minh, Y Chíu Niê từng có 4 tiền án về các tội cướp giật và trộm cắp tài sản, vừa chấp hành xong án phạt tù cách đây không lâu.

Trước đó, Công an xã Cuôr Đăng (Đắk Lắk) tiếp nhận tin báo của bà T. (51 tuổi, trú tại phường Tân An) về việc bị một đối tượng dùng dao đe dọa, khống chế và cướp 1 chiếc điện thoại iPhone 11 Pro Max cùng 1,3 triệu đồng tại khu vực rẫy thuộc thôn Đoàn Kết (xã Cuôr Đăng). Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Cuôr Đăng đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, truy tìm đối tượng cướp tài sản.

Đối tượng Y Chíu Niê. Ảnh: Sỹ Đức.

Sau đó, lực lượng công an đã xác định Y Chíu Niê là đối tượng gây ra vụ cướp và tiến hành bắt giữ. Đấu tranh mở rộng, Y Chíu Niê khai nhận, trên đường tẩu thoát, đối tượng còn gây ra thêm 1 vụ trộm cắp xe máy.