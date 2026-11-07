Bắt kẻ đến nhà người khác uống rượu, còn hiếp dâm con chủ nhà

Ngày 6/11, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đơn vị vừa khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Bùi Tuấn Trung (37 tuổi, trú tại phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hai hành vi: "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" và "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".

Theo điều tra ban đầu, Trung đến địa bàn các xã phía Tây tỉnh Đắk Lắk làm thuê và sinh sống gần nhà ông M., bố ruột của cháu T. (sinh năm 2012).

Do nhiều lần được đến nhà ông M. uống rượu, Trung làm quen rồi kết bạn Facebook với cháu T. để nhắn tin qua lại. Tháng 6/2025, lợi dụng lúc bố mẹ cháu T. đi vắng, Trung dụ dỗ cháu đến một căn nhà hoang rồi thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau đó, Trung dùng điện thoại di động giả vờ quay phim nhằm đe dọa, buộc cháu T. không được kể lại sự việc với ai.

Đối tượng Trung tại trụ sở cơ quan công an. Ảnh: Sỹ Đức.

Đến tháng 4/2026, Trung tiếp tục nhắn tin, rủ cháu T. đến căn nhà mình thuê, sau đó dụ dỗ và thực hiện hành vi đồi bại với cháu. Cuối tháng 8/2026, sau khi kiểm tra điện thoại của cháu T., gia đình phát hiện sự việc và trình báo cơ quan công an.