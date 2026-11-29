Ngày 28/11, Công an tỉnh Đăk Lăk cho biết đang mở rộng điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại hệ thống Viện thẩm mỹ Mega Korea ở 7 tỉnh, thành phố.

Trước đó, ngày 12/9, cảnh sát khởi tố vụ án, xác định các hành vi vi phạm xảy ra từ năm 2022 đến tháng 8/2026. Một người 33 tuổi, trú TP HCM, được xác định là người tổ chức, quản lý và điều hành hệ thống. Các cơ sở cùng sử dụng thương hiệu Mega Korea nhưng đăng ký dưới hình thức hộ kinh doanh do nhiều cá nhân đứng tên.

Theo điều tra, hệ thống này quảng cáo trên Facebook về dịch vụ thẩm mỹ công nghệ cao, có bác sĩ, chuyên gia trực tiếp thăm khám, điều trị bằng máy móc hiện đại nhập khẩu từ nước ngoài. Tuy nhiên, thông tin quảng cáo, tư vấn và điều kiện thực tế tại một số cơ sở không đúng như giới thiệu.

Một số nhân viên không phải bác sĩ được cho mặc áo blouse trắng để tư vấn, thực hiện dịch vụ và quay video quảng cáo. Các cơ sở còn sử dụng hình ảnh, video và phản hồi của người đóng giả khách hàng để tạo lòng tin, thu hút người sử dụng dịch vụ.

Riêng tại cơ sở Mega Korea ở phường Buôn Ma Thuột, cảnh sát bước đầu xác định 17 khách hàng bị lừa tổng cộng 321 triệu đồng. Đến nay, 5 bị can đã bị khởi tố. Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh những người liên quan và mở rộng vụ án.

Các bị can tại các cơ sở thẩm mỹ lừa đảo khách hàng tại Đăk Lăk bị khởi tố hồi đầu tháng 10. Ảnh: Ngọc Oanh

Công an tỉnh Đăk Lăk đề nghị những người từng sử dụng dịch vụ tại hệ thống Mega Korea từ năm 2022 đến tháng 8/2026 ở Đăk Lăk, Quảng Trị, Lâm Đồng, Khánh Hòa, TP Huế, TP Đà Nẵng và Cà Mau đến trình báo tại số 58 Nguyễn Tất Thành, phường Buôn Ma Thuột, để phục vụ điều tra.