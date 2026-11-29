Ngày 29/11, Công an TP Bắc Ninh cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Nhật Linh (SN 1983) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, bị can Nguyễn Nhật Linh có hộ khẩu thường trú tại số nhà 14, đường Lê Lý, phường Bắc Giang.

Cơ quan điều tra thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Nhật Linh

Từ tháng 7/2021 - 9/2022, Nguyễn Nhật Linh sử dụng tư cách Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhật Thành và Chủ tịch HĐQT Công ty Bất động sản Trung Thành Land để đưa ra các thông tin gian dối, nhằm kêu gọi, huy động vốn của nhiều cá nhân.

Linh thực hiện việc huy động tiền thông qua ký kết các hợp đồng góp vốn kinh doanh, hợp tác đầu tư vào các dự án khu dân cư, dịch vụ. Tuy nhiên, các dự án này đều chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Sau khi nhận được tiền, thay vì sử dụng đúng mục đích như cam kết, Nguyễn Nhật Linh đã dùng số tiền vào việc trả các khoản nợ cũ và chi tiêu cá nhân.

Với thủ đoạn trên, Nguyễn Nhật Linh đã chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng của 4 cá nhân gồm anh N.Đ.T, anh P.T.M, chị Đ.T.L và anh T.V.C.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.