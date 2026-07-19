Hai người Trung Quốc bị cáo buộc bán vàng giả cho nhiều cửa hàng

Ngày 19/7, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng cho biết vừa triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn bán vàng giả quy mô liên tỉnh, do người Trung Quốc cấu kết với người Việt Nam thực hiện.

Bốn nghi phạm bị bắt gồm Chen Zhizhi (38 tuổi), Tang Liang (39 tuổi, cùng quốc tịch Trung Quốc), Nguyễn Thị Lụa (31 tuổi, trú huyện Đan Phượng, Hà Nội, quê Phú Thọ) và Nguyễn Thị Lan Anh (25 tuổi, quê Bát Xát, Lào Cai).

Theo cơ quan điều tra, các nghi phạm sử dụng hợp kim đồng và volfram, phủ lớp vàng mỏng bên ngoài để chế tác thành trang sức. Với thủ đoạn này, các chủ tiệm vàng khó phát hiện nếu chỉ kiểm tra thông thường. Để tránh bị phát hiện, nhóm thuê ôtô di chuyển liên tục, giả làm khách mang vàng đến bán.

Trước đó, ngày 31/5, một tiệm vàng tại Hải Phòng đã mua phải lô trang sức giả của nhóm này, thiệt hại gần 150 triệu đồng. Sau khi xác lập chuyên án, ngày 25/6, khi các nghi phạm tiếp tục di chuyển vào Hà Tĩnh để gây án, công an đã bắt giữ.

Mở rộng điều tra, cảnh sát khám xét nơi ở của Sùng Thị Hoản (26 tuổi, tại chung cư Lâm Viên, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai), thu giữ thêm 8 vòng tay, 7 nhẫn và 4 dây chuyền bằng kim loại màu vàng hồng.

Tổng cộng, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 1,32 kg "vàng giả" cùng nhiều trang sức, điện thoại và tiền mặt. Cơ quan điều tra xác định, ngoài Hải Phòng và Hà Tĩnh, nhóm này còn thực hiện nhiều vụ lừa đảo tại Nghệ An và Thanh Hóa.

Nhóm tội phạm và tang vật thu giữ được. Ảnh: Công an cung cấp