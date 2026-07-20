Bà mẹ bắn chết thanh niên trốn dưới gầm giường của con gái 13 tuổi

Theo hồ sơ bắt giữ, khoảng 2h sáng 17/7, cảnh sát nhận tin báo về vụ nổ súng trước một ngôi nhà ở Memphis. Khi đến hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện Rodderius Morton, 20 tuổi, tử vong vì vết đạn bắn vào phía sau đầu.

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc ở Memphis, Tennessee, Mỹ. Ảnh: News 5

Nghi phạm là Kendra Scott, 36 tuổi. Người phụ nữ khai với cảnh sát rằng khi trở về nhà, cô "nhìn thấy một gã đàn ông dưới gầm giường của con gái" và "đã làm điều mình buộc phải làm".

Theo lời khai của con gái Scott, cô bé đã mời Morton đến nhà vào khoảng 1h sáng. Khoảng 30 phút sau, Scott trở về và liên tục đập cửa, lớn tiếng hỏi: "Ai ở trong nhà tôi?". Cô bé sau đó nói với cảnh sát rằng mình hoảng sợ khi thấy mẹ cầm theo một khẩu súng. Trước đó, Scott từng nói nếu phát hiện có con trai trong nhà, cô sẽ "bắn hắn".

Theo tài liệu tòa án, thiếu niên này cuối cùng đã cho mẹ vào nhà, và Scott được cho là đã tìm thấy Morton đang trốn dưới gầm giường. Cô quát: "Cút khỏi nhà tao", rồi đuổi theo Morton ra ngoài. Con gái Scott và một người hàng xóm nói họ nghe thấy một tiếng súng ngay sau đó. Người hàng xóm khai với cảnh sát rằng khi chạy ra ngoài, ông thấy Scott vẫn cầm súng đứng cạnh thi thể nạn nhân và liên tục nói: "Tôi bắn anh ta rồi".

Kendra Scott khi bị bắt giữ. Ảnh: FB

Cảnh sát thu giữ một vỏ đạn trên hiên nhà cùng khẩu súng ngắn màu đen được cho là hung khí gây án. Sau khi bị thẩm vấn, Scott bị truy tố về tội giết người cấp độ một và sử dụng súng trong khi thực hiện trọng tội nguy hiểm. Cô đang bị tạm giam để chờ phiên điều trần về việc bảo lãnh.

Luật sư đại diện Scott, Blake Ballin, mô tả đây là "cơn ác mộng tồi tệ nhất của bất kỳ bậc cha mẹ nào có con gái 13 tuổi". Theo ông, một trong những vấn đề then chốt của vụ án là liệu một người trong hoàn cảnh đó có thể giữ được sự bình tĩnh để hành động một cách lý trí hay không.

Tuy nhiên, cựu sĩ quan thực thi pháp luật Buddy Smith cho rằng các tình tiết được nêu trong hồ sơ hiện chưa đủ điều kiện để áp dụng học thuyết "Castle Doctrine" của bang Tennessee. Quy định này cho phép chủ nhà sử dụng vũ lực, kể cả vũ lực gây chết người, để bảo vệ bản thân hoặc người trong nhà khi đối mặt với kẻ đột nhập thực hiện hành vi bạo lực.

Theo Smith, hồ sơ điều tra không cho thấy Morton đã đe dọa Scott hoặc bất kỳ ai trong gia đình tại thời điểm xảy ra vụ việc. Đây có thể sẽ là yếu tố quan trọng được tòa án và bồi thẩm đoàn xem xét trong quá trình xét xử.

Vụ án hiện gây tranh cãi trên mạng xã hội và trong cộng đồng địa phương. Một số người cho rằng Scott chỉ đang bảo vệ con gái, trong khi những người khác nhận định cô nên gọi cảnh sát thay vì nổ súng.