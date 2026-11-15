Chim én lại đậu dày đặc trên dây điện ở Cần Thơ

Khoảng 2 tuần qua, người dân phường Phú Lợi (TP Cần Thơ) và các phường lân cận thường bị dính phân chim én khi di chuyển bằng xe máy vào ban đêm trên đường Hai Bà Trưng, Cách Mạng Tháng Tám, Phan Chu Trinh… Nguyên nhân dây điện trên các đường này có rất nhiều chim én đậu dày đặc từ khoảng 18h đến 4h mỗi ngày.

Do số lượng chim quá nhiều nên dưới mặt đường xuất hiện tình trạng phân chim phủ trắng, buộc người dân phải thường xuyên dùng nước tẩy rửa và rắc vôi bột khử khuẩn. Xe máy của khách dựng trên vỉa hè để mua hàng hóa dọc theo đường Hai Bà Trưng thường xuyên dính bẩn vì phân chim.

Chim én đậu dày đặc trên dây điện ở Cần Thơ.

Lo ngại phân chim từ trên cao rơi xuống trúng khách hàng, nhiều hộ kinh doanh đã tìm cách xua đuổi chim bằng cách treo bọc nilon, áo mưa, hình bướm hoặc một số vật dụng khác để trước ban công trên lầu.

Ông Trần Văn Nhanh, Chủ tịch UBND phường Phú Lợi cho biết có thể đến mùa chim di trú nên lặp lại tình trạng chim đậu nhiều trên dây điện như cuối năm 2025. Do cơ quan chức năng chưa có biện pháp để xua chim nên đã chọn phương án dùng nước xịt rửa phân chim trên vỉa hè và mặt đường.

“Để chúng tôi trao đổi với ngành chức năng của TP Cần Thơ xem có phương pháp gì mới, chứ năm trước chưa có cách nào để đuổi chim”, ông Nhanh chia sẻ.

Cuối năm 2025, nhiều cây xanh ven Công viên 30/4 có rất nhiều chim trú ngụ. Khoảng 17h mỗi ngày, hàng chục nghìn con tìm đến các nhánh cây nhiều lá hót ríu rít rồi bay thành từng đàn qua các cây khác trước khi đậu dày đặc trên dây điện đường Hai Bà Trưng và các đường xung quanh.

Những ngày đầu nghe chim hót ríu rít, người dân cho rằng “đất lành chim đậu”. Tuy nhiên, do chim “lưu trú” quá lâu nên người dân đã không còn vui khi phân chim mỗi ngày một nhiều thêm nên tìm cách xua đuổi.