Vụ thả bạn xuống sông sau tai nạn giao thông ở Nghệ An đặt ra các tình huống pháp lý nào?

Nam sinh bị bạn thả xuống sông sau tai nạn giao thông

Ngày 11/11, cơ quan chức năng và các nhóm cứu hộ đã tìm thấy thi thể H.X.Q. (18 tuổi, trú phường Quỳnh Mai, tỉnh Nghệ An) - người mất liên lạc với gia đình 2 ngày trước.

Thi thể nam thanh niên này được tìm thấy nổi trên sông, dưới khu vực cầu Lạch Vạn, xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Theo cơ quan chức năng, Q. cùng bạn là N.H.Q.T. (19 tuổi, trú phường Quỳnh Mai) rời nhà vào rạng sáng 9/11 để đến Trường Cao đẳng Việt - Hàn ở khu vực thành phố Vinh cũ, tỉnh Nghệ An.

Làm việc với công an, T. khai, trước khi đi vào trường, cả hai đi nhậu. Sau đó, T. chở Q. lưu thông bằng xe máy theo tuyến đường ven biển để vào trường.

Khi đến địa phận xã Hải Châu (Nghệ An), cả hai bị tai nạn. Lúc này đường vắng, thấy bạn bị thương nặng nên T. ôm bạn lên xe đưa đi cấp cứu. Đi được một đoạn, phát hiện bạn bất tỉnh, do quá lo sợ và hoảng loạn, T. đã thả bạn xuống sông ở khu vực cầu Lạch Vạn.

Sau nhiều ngày mất tích, thi thể em Q. được tìm thấy ở gần cầu Lạch Vạn, xã Diễn Châu, Nghệ An. Ảnh: Nguyễn Quân.

Từ lời khai của T., lực lượng chức năng tìm ra hiện trường vụ tai nạn cách cầu Lạch Vạn hơn 3km về hướng Bắc, đồng thời tổ chức tìm kiếm Q.. Đến sáng 11/11, thi thể nạn nhân được tìm thấy.

Lực lượng pháp y Công an tỉnh Nghệ An tổ chức khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều tra trước khi bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình tổ chức an táng.

Trước đó, vào ngày 10/11, sau khi gia đình đăng tải nội dung tìm kiếm anh H.X.Q., trên mạng xã hội xuất hiện thông tin nam thanh niên này bị bạn sát hại, ném xác xuống sông phi tang.

Các tình huống pháp lý có thể diễn ra?

Trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Hoàng Hà (Đoàn luật sư TP.HCM) cho biết, vụ việc này cần được điều tra theo hai nhóm hành vi độc lập, gồm hành vi dẫn đến tai nạn và hành vi xử lý nạn nhân sau tai nạn.

Việc xác định trách nhiệm hình sự sẽ dựa trên chứng cứ về nguyên nhân tử vong, lỗi của người thực hiện và mối quan hệ nhân quả giữa từng hành vi với hậu quả.

Vấn đề pháp lý then chốt là nạn nhân còn sống hay đã tử vong trước khi bị thả xuống sông. Theo thông tin ban đầu, người bạn khai rằng phát hiện nạn nhân bất tỉnh nên hoảng loạn và thả xuống sông.

Tuy nhiên bất tỉnh không đồng nghĩa với tử vong. Lời khai này phải được kiểm chứng bằng kết luận giám định pháp y và các chứng cứ khách quan.

Theo luật sư, nếu nạn nhân vẫn còn sống, bị thả xuống sông và tử vong do hành vi này, cần xem xét yếu tố lỗi để xác định tội danh.

Trường hợp người thực hiện nhận thức được hành vi có thể gây chết người nhưng vẫn thực hiện, mong muốn hoặc có ý thức để mặc hậu quả xảy ra, thì có căn cứ xem xét tội Giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015.

Ngược lại, nếu thực sự nhầm tưởng nạn nhân đã chết, nhưng do cẩu thả không kiểm tra tình trạng sinh tồn, dẫn đến hậu quả chết người, có thể xem xét tội Vô ý làm chết người theo Điều 128 nếu đủ các yếu tố cấu thành.

Điều 132 Bộ luật Hình sự 2015 quy định tội Không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng.

Tuy nhiên phải chứng minh người thực hiện nhận thấy nạn nhân đang nguy hiểm đến tính mạng, có điều kiện cứu giúp nhưng không cứu giúp và việc không cứu giúp dẫn đến hậu quả tử vong.

Cần phân biệt hành vi không cứu giúp với hành vi chủ động gây chết người, bởi đây là những hành vi có bản chất pháp lý khác nhau.

Luật sư Hoàng Hà nói thêm, nếu kết quả pháp y xác định nạn nhân đã tử vong trước khi bị thả xuống sông, không thể quy kết hành vi thả xuống sông là nguyên nhân gây chết người.

Tuy nhiên hành vi này vẫn có thể bị xem xét về tội Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt theo Điều 319 Bộ luật Hình sự 2015 nếu chứng minh được đầy đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm.

Riêng đối với vụ tai nạn, Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015 có thể được áp dụng nếu chứng minh người điều khiển xe vi phạm quy định về an toàn giao thông và hành vi vi phạm gây ra hậu quả thuộc trường hợp luật định.

Khoản 2 Điều 260 còn quy định tình tiết định khung đối với trường hợp bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn.

Tuy nhiên, chỉ được xem xét tình tiết này khi đã có đủ căn cứ xác định tội phạm theo Điều 260, tránh xử lý trùng lặp cùng một hành vi. Việc hai người uống rượu trước khi di chuyển cũng chưa đủ để kết luận người điều khiển xe vi phạm quy định về nồng độ cồn.

Đặc biệt, khoản 1 Điều 80 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định người điều khiển phương tiện gây tai nạn và người liên quan có trách nhiệm trợ giúp người bị nạn, báo tin cho cơ quan có thẩm quyền.

Việc hoảng loạn không đương nhiên loại trừ trách nhiệm pháp lý, cũng không thể thay thế việc đánh giá khả năng nhận thức và lỗi của người thực hiện.

“Theo tôi cơ quan điều tra cần tập trung làm rõ nguyên nhân tử vong, thời điểm nạn nhân mất khả năng sống, diễn biến tai nạn và lý do người bạn không tiếp tục đưa nạn nhân đi cấp cứu. Lời khai sẽ được đối chiếu với kết quả pháp y, dấu vết hiện trường, camera và các dữ liệu liên quan.

Chưa thể vì hậu quả đặc biệt đau lòng mà vội vàng kết luận tội giết người, nhưng cũng không thể để lời giải thích về sự hoảng loạn che khuất trách nhiệm hình sự nếu có. Bản chất vụ án phải được xác định bằng chứng cứ, không phải bằng sự suy đoán hay cảm tính” – luật sư Hoàng Hà nêu quan điểm.

Trong khi đó, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, cần làm rõ tình trạng của nạn nhân tại thời điểm bị thả xuống sông, đây là một trong những vấn đề mấu chốt để làm sáng tỏ vụ án.

Cần xác định tại thời điểm người bạn đưa nạn nhân xuống sông, nạn nhân còn sống hay đã tử vong. Nếu nạn nhân còn sống, việc cố tình thả xuống nước trong tình trạng bất tỉnh, không có khả năng tự vệ, tự cứu mình có thể là hành vi trực tiếp dẫn đến cái chết và có dấu hiệu của tội giết người.

Ngược lại, nếu kết quả điều tra xác định nạn nhân đã tử vong trước khi bị thả xuống sông thì không thể chỉ căn cứ vào hành vi thả thi thể xuống nước để kết luận người thực hiện phạm tội giết người. Bởi lẽ, đối tượng tác động của tội giết người phải là người còn sống tại thời điểm thực hiện hành vi tước đoạt tính mạng.

Trong trường hợp đó, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ nguyên nhân tử vong ban đầu, diễn biến vụ tai nạn, trách nhiệm của người điều khiển phương tiện và mục đích của việc đưa thi thể xuống sông.

Tùy thuộc vào chứng cứ, hành vi có thể đặt ra những vấn đề pháp lý khác nhau, không thể mặc nhiên coi là không có trách nhiệm hình sự.