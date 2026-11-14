Lời khai người con dâu quát tháo, đánh đập cụ bà 83 tuổi ở Hà Nội

Theo Công an TP Hà Nội, ngày 12/11, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Hồng Sơn phát hiện video được chia sẻ trên mạng xã hội ghi lại cảnh người phụ nữ xô xát, đẩy ngã một cụ bà và khẩn trương làm rõ vụ việc.

Kết quả xác minh cho thấy sự việc xảy ra khoảng 7h ngày 10/11/2025 tại thôn Tân Độ, xã Hồng Sơn. Người phụ nữ trong video là N.T.Đ. (sinh năm 1967), cụ bà là N.T.L (sinh năm 1943), trú tại xã Hồng Sơn. Quan hệ giữa hai người là mẹ chồng, con dâu.

Tại cơ quan công an, bà Đ. thừa nhận có hành vi thiếu kiểm soát; bà nhận thức được sai phạm và cho biết đã xin lỗi mẹ chồng tại cuộc họp gia đình, cam kết không tái phạm.

Bà N.T.Đ. tại cơ quan công an.

Công an xã Hồng Sơn đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật; đồng thời khuyến cáo người dân không phát tán trái phép hình ảnh cá nhân của người khác trên mạng xã hội.

Trước đó, đoạn clip ghi lại hình ảnh người phụ nữ lớn tuổi bạo hành cụ già được chia sẻ trên mạng khiến nhiều người bức xúc. Cụ bà trong clip rất già yếu, lưng còng, đang lò dò bước ở sân thì bị người phụ nữ đứng tuổi túm vai giằng co, lắc mạnh.

Người phụ nữ quát tháo, hành hung cụ bà. (Ảnh cắt từ clip)

Thậm chí, người phụ nữ này còn đánh vào mặt cụ, khiến cụ ngã lăn ra đất. Ngay cả lúc đó, kẻ bạo hành vẫn chưa buông tha mà vẫn liên tục quát tháo, nhiều lần vung tay đánh mạnh vào người cụ bà.

Đoạn clip khiến cộng đồng mạng phẫn nộ, nhiều người lên án hành vi thiếu đạo đức của người phụ nữ, lo lắng cho tình trạng sức khoẻ của bà cụ và đề nghị cơ quan chức năng xác minh để can thiệp.