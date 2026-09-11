Cầm dao đâm cảnh sát khi bị yêu cầu buông hung khí

Y Ớ Niê Hrah, 38 tuổi, đã bị Công an phường Tân Lập phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Đăk Lăk) tạm giữ để xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ.

Tối hôm qua, Công an phường Tân Lập nhận tin báo về việc Y Ớ Niê Hrah sau khi say xỉn đã về nhà chửi bới, đuổi đánh mẹ ruột H’ Đơi Niê, 67 tuổi. Anh ta còn gây rối trật tự công cộng, làm náo loạn khu vực.

Khi tổ công tác đến giải quyết, Y Ớ Niê Hrah bất hợp tác, chửi bới, cầm dao hăm dọa cảnh sát khu vực rồi vào nhà đóng cửa cố thủ. Trước hành vi hung hãn của Y Ớ Niê Hrah, Công an phường đề nghị Cảnh sát 113 đến hỗ trợ.

Không bỏ hung khí và từ chối hợp tác, Y Ớ Niê Hrah bất ngờ mở cửa, cầm dao lao đến đâm thiếu tá Nguyễn Bá Tiến, gây thương tích.

Y Ớ Niê Hrah bị khống chế ngay sau đó.

Y Ớ Niê Hrah tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Đăk Lăk