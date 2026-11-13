Du khách nước ngoài mất liên lạc nhiều ngày, xe máy được tìm thấy ở Ô Quy Hồ

Ngày 13/11, Công an phường Sa Pa cho biết, địa phương đã huy động khoảng 250 người tham gia tìm kiếm một du khách quốc tịch Kuwait mất liên lạc nhiều ngày qua.

Du khách được xác định là ông Khalid Aldawoud (51 tuổi, quốc tịch Kuwait).

Trước đó, khoảng 20h10 ngày 10/11, Công an phường Sa Pa nhận được đề nghị hỗ trợ từ nhân viên Đại sứ quán Kuwait về việc tìm kiếm ông Khalid Aldawoud do gia đình không thể liên lạc với ông trong nhiều ngày.

Qua xác minh, ông Khalid Aldawoud đến lưu trú tại Green Sapa Homestay từ ngày 5/11.

Các lực lượng được huy động tham gia tìm kiếm du khách quốc tịch Kuwait mất tích. Ảnh: CACC

Sáng 7/11, vị khách thuê một chiếc xe máy Yamaha PG-1 màu đỏ đen, biển kiểm soát 25AA-526.78, rồi rời khỏi cơ sở lưu trú. Kể từ thời điểm này, gia đình và người thân không thể liên lạc với ông.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Sa Pa đã tiến hành xác minh nhân thân, lịch trình di chuyển và đặc điểm phương tiện của du khách. Đồng thời, đơn vị báo cáo Công an tỉnh Lào Cai, đề nghị các lực lượng nghiệp vụ và công an các xã, phường phối hợp tìm kiếm.

Thông tin về du khách mất liên lạc cũng được đăng tải trên mạng xã hội nhằm huy động sự hỗ trợ từ người dân, du khách và các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch.

Đáng chú ý, tối 12/11, lực lượng công an đã tìm thấy chiếc xe máy do ông Khalid Aldawoud thuê tại khu vực Ô Quý Hồ. Tuy nhiên, đến sáng 13/11, tung tích của du khách vẫn chưa được xác định.

Phương tiện chuyên dụng cũng được huy động để tham gia tìm kiếm du khách. Ảnh: CACC

Sáng 13/11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phường Sa Pa tổ chức cuộc họp khẩn để triển khai phương án tìm kiếm. Cuộc họp do ông Cao Bá Quý, Chủ tịch UBND phường Sa Pa chủ trì.

Qua đánh giá tình hình, lực lượng chức năng xác định khu vực hồ Thác Bạc và địa bàn giáp ranh xã Ngũ Chỉ Sơn là những vị trí trọng điểm cần tập trung rà soát.

Ngay sau cuộc họp, khoảng 250 người được huy động tham gia tìm kiếm tại khu vực Sín Chải và Thác Bạc. Trong đó có 135 cán bộ, chiến sĩ công an, 85 người thuộc lực lượng quân sự và 30 người thuộc bộ phận chỉ huy, hậu cần.

Các lực lượng được chia thành nhiều nhóm, tổ chức rà soát những khu vực nghi vấn, đồng thời thu thập thông tin từ người dân để xác định hướng di chuyển của du khách.

Hiện công tác tìm kiếm vẫn đang được triển khai. Công an phường Sa Pa đề nghị người dân và du khách nếu có thông tin liên quan đến ông Khalid Aldawoud hoặc chiếc xe máy nêu trên, nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an để phối hợp xác minh.