Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu mở rộng điều tra vụ lừa đảo qua mạng, chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, vừa gửi Thư khen biểu dương Công an tỉnh Thanh Hóa và các đơn vị nghiệp vụ vì thành tích triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia trên không gian mạng, với số tiền chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng.

Theo Thư khen, thời gian qua, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, bóc gỡ đường dây sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra đã bắt, khởi tố 29 đối tượng, thu giữ 2 máy tính, 26 điện thoại cùng nhiều tài liệu, vật chứng liên quan.

Mai Văn Tới được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo. Ảnh: BCA.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, các đối tượng tuyển dụng hàng trăm nhân viên, xây dựng kịch bản dụ dỗ người dân đầu tư mua bán tiền ảo qua mạng internet, qua đó lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của hàng trăm bị hại trên cả nước.

Lãnh đạo Bộ Công an đánh giá đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự mưu trí, sắc bén về nghiệp vụ của Công an tỉnh Thanh Hóa, đặc biệt là Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng An ninh điều tra. Thành tích này góp phần thực hiện hiệu quả cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đồng thời răn đe, phòng ngừa tội phạm công nghệ cao, xuyên quốc gia.

Các đối tượng trong vụ án. Ảnh: BCA.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đề nghị Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, củng cố chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo phương thức, thủ đoạn lừa đảo nhằm nâng cao cảnh giác cho người dân.

Trước đó, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá đường dây lừa đảo do Mai Văn Tới (25 tuổi, trú xã Nga Sơn, Thanh Hóa) cầm đầu. Đây là vụ án đặc biệt lớn với số lượng bị hại lên đến hàng nghìn người trên phạm vi cả nước.

Theo điều tra, đầu năm 2023, Tới xuất cảnh sang Campuchia, thuê 12 phòng tại thành phố Bavet (tỉnh Svay Rieng), câu kết với các đối tượng nước ngoài thuê hệ thống sàn đầu tư tiền ảo nhị phân JPX. Nhóm này tuyển dụng, đưa khoảng 70 người Việt Nam sang Campuchia, trang bị máy tính, điện thoại để thực hiện hành vi lừa đảo.

Thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng Facebook chạy quảng cáo để tiếp cận nạn nhân, dụ dỗ đầu tư tiền ảo. Ban đầu, bị hại được cho "thắng lệnh" với số tiền nhỏ và rút tiền thành công nhằm tạo niềm tin, sau đó bị thúc đẩy nạp tiền lớn. Khi số tiền đầu tư tăng cao, các đối tượng can thiệp hệ thống hoặc đưa ra nhiều lý do như vượt hạn mức, sai nội dung chuyển tiền, tài khoản bị treo để chiếm đoạt.

Cơ quan điều tra xác định, từ ngày 23/6 đến 18/7/2025, các đối tượng đã chiếm đoạt khoảng 200 tỷ đồng thông qua 20 tài khoản ngân hàng. Lực lượng chức năng thu giữ 2 bộ máy tính, 32 điện thoại di động và hơn 1,5 tỷ đồng tiền mặt.