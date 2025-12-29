Đường dây lừa đảo hơn 1.000 bị hại, chiếm đoạt 120 tỷ hoạt động tinh vi thế nào?

Liên quan đến đường dây lừa đảo xuyên quốc gia từ Việt Nam – Campuchia – Myanmar vừa bị Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp triệt phá, cơ quan điều tra xác định 2 kẻ cầm đầu là người Việt.

Trong đó Lương Xuân Duyên (SN 1988, trú TP Hải Phòng) trực tiếp điều hành nhóm hoạt động tại Myanmar, chịu sự chi phối của những người nước ngoài; Phạm Văn Diệm (SN 1988, trú xã Hùng Thắng, TP Hải Phòng) cầm đầu hoạt động độc lập tại Campuchia, thuê văn phòng tại khu Lý Châu (TP Bavet) tổ chức vận hành như trụ sở trá hình.

Lương Xuân Duyên (trái) và Phạm Văn Diệm là những kẻ cầm đầu, điều hành đường dây lừa đảo tại Myanmar và Campuchia. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Theo cơ quan điều tra, những kẻ trong đường dây trang bị nhiều máy móc hiện đại rồi xâm nhập vào không gian mạng, lập tài khoản ảo trên các trang mạng rồi lên kịch bản tinh vi để chiếm đoạt tài sản của người dân trên nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng chúng hoạt động khép kín, thường xuyên luân chuyển phương tiện, SIM điện thoại, tài khoản, nhằm che giấu và xóa dấu vết trong quá trình thực hiện hành vi lừa đảo... Đường dây tội phạm hoạt động theo mô hình phân cấp chặt chẽ, mỗi bộ phận phụ trách một khâu, tạo thành chuỗi lừa đảo có tính toán.

Tại các đầu mối ở nước ngoài, nhóm nhân viên sale được giao nhiệm vụ tìm kiếm thông tin các cửa hàng, hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ trên Google Maps, Facebook và các nền tảng mạng xã hội.

Những cơ sở này thường kinh doanh các mặt hàng thiết yếu như rau củ, vật tư nông nghiệp, sắt thép, thực phẩm… nhóm ngành nghề dễ phát sinh đơn hàng số lượng lớn.

Một số máy điện thoại di động, hộ chiếu của những kẻ trong đường dây là tang vật của vụ án. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Sau khi rà soát, những kẻ trong đường dây sử dụng SIM rác, số điện thoại không chính chủ, đã chuyển vùng, gọi điện cho chủ cửa hàng và giả danh cán bộ trong lực lượng vũ trang hoặc doanh nghiệp lớn có nhu cầu thu mua gấp số lượng hàng lớn, yêu cầu giao ngay trong 1 đến 2 ngày.

Đánh vào tâm lý tin tưởng và kỳ vọng lợi nhuận, chúng đề nghị kết bạn qua mạng xã hội Zalo để “trao đổi hợp đồng”.

Quá trình thương lượng, chúng tiếp tục dụ dỗ bị hại mua thêm các mặt hàng khác như đồ hộp, lương khô, rượu hoặc những sản phẩm mà cửa hàng không kinh doanh. Với lời hứa “được hưởng chênh lệch, hoa hồng”, đồng thời trấn an rằng việc mua hộ sẽ không bị cơ quan chức năng phát hiện.

Để tạo niềm tin, nhóm sale giả vờ giới thiệu số điện thoại, Zalo của các “nhà cung cấp”, thực chất đây đều là tài khoản do bộ phận bán hàng trong cùng đường dây quản lý. Khi bị hại liên hệ đặt mua, nhóm này tiếp tục đóng vai “nhà bán buôn”, thỏa thuận giá cả và yêu cầu chuyển tiền cọc hoặc thanh toán 100% giá trị đơn hàng trước khi giao.

Những kẻ trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia vừa bị triệt phá, bắt giữ. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Các tài khoản ngân hàng nhận tiền được Phạm Văn Diệm thuê từ bên thứ 3, sau đó cung cấp cho các nhân viên trong đường dây dùng để nhận tiền của bị hại.

Sau khi nạn nhân chuyển tiền, chúng tiếp tục thúc ép mua thêm nhiều mặt hàng khác với cùng kịch bản. Chỉ đến khi không thể liên lạc được, bị hại mới biết mình rơi vào bẫy lừa, còn những kẻ lừa đảo thì xóa dấu vết, chặn liên hệ và chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Như Báo Điện tử VTC News đưa tin, Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an Campuchia; Công an các tỉnh, thành phố Thanh Hóa, Hải Phòng, Tây Ninh và công an tại các Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Cát Bi, Tân Sơn Nhất, cửa Khẩu Quốc tế Mộc Bài - Tây Ninh triệt xóa đường dây tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia hoạt động trên không gian mạng, bắt giữ 22 người, thu giữ tang vật liên quan đến vụ án.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 5/2025 đến khi bị triệt phá, tổ chức tội phạm này lừa đảo trên 1.000 bị hại ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước với tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 120 tỷ đồng.