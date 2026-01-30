Thay tên rồi lẩn trốn suốt 36 năm vẫn không thoát

Sáng 30-1, các trinh sát Trại giam A2 (Cục C10, Bộ Công an) chủ trì, phối hợp Công an xã Nghĩa Thành (TPHCM) bắt giữ Nguyễn Văn Hùng (63 tuổi, quê tỉnh Khánh Hòa) theo lệnh truy nã ban hành từ năm 1990.

Tại thời điểm bị bắt, Hùng đã thay tên làm căn cước công dân mới mang tên Nguyễn Hoàng Minh và sinh sống tại ấp Trung Nghĩa, xã Nghĩa Thành.

Năm 1989, Nguyễn Văn Hùng cùng một người tên Bé thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại Nha Trang. Sau đó, Hùng bị tuyên phạt 1 năm tù về tội "Trộm cắp tài sản" và chấp hành án tại Trại giam A2.

Nguyễn Văn Hùng (ngồi, bìa phải) tại cơ quan công an

Đến tháng 5-1990, trong quá trình lao động thu hoạch mía tại trại giam, Hùng đã bỏ trốn và bị phát lệnh truy nã. Sau khi trốn trại, Hùng về thăm vợ con tại Nha Trang, rồi đưa cả gia đình vào Bà Rịa - Vũng Tàu (nay thuộc TPHCM) sinh sống, đồng thời thay tên để che giấu lai lịch.

Lực lượng trinh sát xác định đối tượng đang lẩn trốn tại xã Nghĩa Thành nên phối hợp với công an địa phương tổ chức bắt giữ tại nhà riêng, trước sự bất ngờ của Hùng.

Làm việc với cơ quan công an, Hùng khai nhận nguyên nhân bỏ trốn khỏi trại giam là do nhớ vợ con, thời điểm đó vợ vừa sinh con nhỏ. Sau khi trốn trại, Hùng đi bộ ra Quốc lộ 1 đón xe khách về TP Nha Trang rồi đưa gia đình rời quê vào Nam sinh sống.

Hiện cơ quan chức năng đã hoàn tất thủ tục bàn giao và di lý Nguyễn Văn Hùng về Trại giam A2 để tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.