Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Đã bắt được phạm nhân đang thụ án 12 năm tù trốn khỏi trại giam

Sự kiện: Tin pháp luật
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Phạm nhân Trần Ngọc Hòa đang thụ án 12 năm tù đã trốn khỏi trại giam đã bị bắt giữ.

Sáng 21-8, nguồn tin cho biết, lực lượng công an cùng cơ quan chức năng đã bắt được Trần Ngọc Hòa (36 tuổi, quê xã Tân Châu, tỉnh Nghệ An) sau hai ngày trốn khỏi nơi giam giữ.

Phạm nhân Trần Ngọc Hòa.

Phạm nhân Trần Ngọc Hòa.

Hòa bị bắt đêm 20-8, khi đang lẫn trốn ở khu vực xã Hạnh Lâm, tỉnh Nghệ An, gần Phân trại số 1, Trại giam số 6 (Cục C10, Bộ Công an). Khi bị bắt Hòa đang trong tình trạng đói, khát.

Như PLO đã đưa tin, ngày 18-8, Hòa đã liều lĩnh trốn khỏi gần Phân trại số 1, Trại giam số 6 và ngay trong ngày, Giám thị Trại giam đã ký quyết định truy nã Hòa.

Trần Ngọc Hòa trốn khỏi nơi giam giữ và đã bị bắt giữ.

Trần Ngọc Hòa trốn khỏi nơi giam giữ và đã bị bắt giữ.

Ngay sau khi Hòa bỏ trốn, Trại giam số 6 cùng Công an xã Hạnh Lâm và các xã lân cận đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng chốt chặn, truy bắt.

Theo hồ sơ, tháng 11-2021, TAND tỉnh Nghệ An có quyết định thi hành án 12 năm tù đối với Hòa về tội hủy hoại tài sản và cố ý gây thương tích.

Khi đang thụ án, Hòa bỏ trốn

Huy động 100 người truy bắt phạm nhân trốn trại ở Nghệ An
Huy động 100 người truy bắt phạm nhân trốn trại ở Nghệ An

Lực lượng chức năng ở Nghệ An đang chốt chặn tại các tuyến đường, mở rộng phạm vi truy bắt nam phạm nhân trốn khỏi trại giam.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đắc Lam ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-21/08/2025 05:59 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Tin pháp luật Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN