Đôi nam nữ tử vong trong căn nhà khóa trái, hiện trường nhiều vết máu

Ngày 30-1, thông tin từ Công an phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đôi nam nữ tử vong trong một căn nhà tại khu phố Trường Lộc.

Gia đình nạn nhân tổ chức tang lễ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 40 cùng ngày, bà V.T.N (64 tuổi; ngụ Tây Ninh) đến nhà con gái là bà P.T.B. (40 tuổi; ngụ tổ 2, khu phố Trường Lộc). Khi tới nơi, bà N. thấy cửa nhà khóa trái.

Gọi nhiều lần không nghe con gái trả lời, bà N. nghi có chuyện chẳng lành nên chạy sang hàng xóm nhờ giúp đỡ.

Lúc này, nhiều người cùng bà N. phá cửa vào nhà thì phát hiện bà B. và một người đàn ông tên Đ.T.H. (50 tuổi; ngụ Tây Ninh) đã tử vong trong phòng ngủ; xung quanh khu vực hiện trường có rất nhiều vết máu, đồ đạc bị xáo trộn bất thường.

Nhận được tin báo, Công an phường Long Hoa nhanh chóng có mặt để phong tỏa hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Tây Ninh tiến hành khám nghiệm tử thi, thu thập chứng cứ cùng dấu vết máu ở trong phòng để điều tra làm rõ nguyên nhân.