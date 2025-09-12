Thanh niên dùng ly thủy tinh ném chết bạn nhậu trong đám giỗ

Ngày 12/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự Vi Nguyễn Hoàng Vũ vì có hành vi dùng ly thủy tinh ném chết bạn nhậu.

Theo điều tra ban đầu, Vũ (22 tuổi, trú tại phường Buôn Hồ, Đắk Lắk), còn nạn nhân là anh Nguyễn Bình Thi (24 tuổi, trú TPHCM).

Từ đầu năm 2025, Vũ và anh Thi quen biết, thường xuyên trò chuyện và giữ liên lạc. Đến tháng 7/2025, anh Thi chuyển đến ở tại nhà Vũ ở Buôn Hồ và cùng nhau làm nghề cắt tóc.

Trưa 7/9, gia đình Vũ tổ chức đám giỗ nên Vũ mời anh Thi ăn nhậu cùng. Đến chiều muộn cùng ngày, anh Thi định chạy xe máy đến xã Pơng Drang (Đắk Lắk) để đón thêm một người bạn thì Vũ ngăn cản vì cho rằng Thi đã uống nhiều bia, đi đường nguy hiểm. Lúc này, giữa hai người xảy ra mẫu thuẫn.

Đối tượng Vũ đã bị tạm giữ hình sự vì dùng ly thủy tinh ném chết bạn nhậu.

Trong lúc cãi vã, Vũ cầm ly thủy tinh uống bia ném mạnh vào đầu anh Thi, sau đó cả hai lao vào vật lộn. Nhiều người phát hiện sự việc liền chạy đến can ngăn và đưa anh Thi đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Do vết thương nặng, mất nhiều máu, anh Thi được chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cấp cứu. Tuy nhiên, đến ngày 9/9, nạn nhân đã tử vong.