Bắt nhanh đối tượng có 3 tiền án, ném đá khiến 1 sinh viên nước ngoài chấn thương sọ não

Ngày 03/9, Phòng CSĐTTP về TTXH Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin, đã làm rõ và bắt giữ đối tượng Lê Ngọc Hoài Sơn (“Bi Sơn”, SN 1991, tạm trú đường Nguyễn Công Phương, tổ 04, P.Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi).

Đối tượng Lê Ngọc Hoài Sơn.

Theo nội dung vụ việc, khoảng 15 giờ 30 ngày 2-9, anh Chanthadouang Cheteun (20 tuổi) điều khiển xe máy chở bạn là Siriphanh Phoutsamone (22 tuổi, cùng quốc tịch Lào, cùng học trường Đại học Phạm Văn Đồng) đến trước số nhà 113 Tố Hữu, thì bị một đối tượng đi xe máy áp sát từ phía sau ném một cục đá trúng vào đầu anh Phoutsamone, gây thương tích nặng.

Nạn nhân được nhân dân đưa đi bệnh viện cấp cứu, được kết luận là chấn thương sọ não. Ngay khi tiếp nhận thông tin (lúc 17 giờ cùng ngày), nhận định vụ việc nghiêm trọng, bị hại là người nước ngoài, hành vi đối tượng rất côn đồ, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương điều tra, truy xét.

Đến 23 giờ 30 cùng ngày, Công an xác định được đối tượng gây án là Lê Ngọc Hoài Sơn. Qua đấu tranh khai thác, S. khai nhận do bất đồng ngôn ngữ trong lúc đi đường nên bực tức, dùng đá ném trúng đầu nạn nhân.

Các loại hung khí

Ma túy công an thu giữ

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Sơn, Công an thu giữ 1 gói tinh thể màu trắng (Sơn khai nhận là ma túy đá) và một số hung khí như kiếm, dao, rìu, lưỡi hái…).

Sơn đã có 3 tiền án (2 tiền án về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy và 1 tiền án về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng). Sơn mới chấp hành xong án phạt tù vào tháng 6/2025.