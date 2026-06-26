Nửa đêm, gã thanh niên 'mò' sang nhà hàng xóm hiếp dâm bé gái 12 tuổi

Ngày 26/6, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, cơ quan CSĐT của đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Hoàng Văn Thái về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Trước đó, ngày 13/6/2026, ngay khi nhận được thông tin về vụ việc có dấu hiệu "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" xảy ra tại thôn Trại Giữa, xã Đầm Hà, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Ninh) phối hợp với Công an xã Đầm Hà nhanh chóng huy động lực lượng để xác minh, điều tra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an đã tiến hành triệu tập đối tượng nghi vấn Hoàng Văn Thái (SN 1999, trú tại thôn Trại Giữa, xã Đầm Hà) đấu tranh, làm rõ.

Tại cơ quan Công an, trước những chứng cứ, tài liệu sắc bén, đối tượng Hoàng Văn Thái đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Chân dung đối tượng Hoàng Văn Thái. Ảnh: Cơ quan Công an.

Trước đó, khoảng 18h ngày 12/6, Thái sang nhà hàng xóm ăn uống. Đến khoảng 0h30 sáng 13/6, sau khi đã uống nhiều bia, Thái đi về. Tuy nhiên, đối tượng không về nhà mình mà đi sang nhà anh B.V.N (SN 1996), cũng là hàng xóm của Thái.

Thời điểm này, anh B.V.N không có nhà, trong nhà chỉ có 2 cháu gái là con anh N đang ngủ. Trong đó, cháu B.N.N (SN 2014, tên nạn nhân đã thay đổi) đang nằm ngủ một mình ở phòng ngoài, không có người lớn ở nhà.

Sẵn có men rượu trong người, Thái đã nảy sinh ý định và thực hiện hành vi xâm hại tình dục đối với cháu B.N.N. Chỉ đến khi nghe thấy tiếng chó sủa ngoài sân, lo sợ có người đi vào nhà bị phát hiện, Thái mới dừng lại.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Hoàng Văn Thái về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm minh trước pháp luật