Bắt kẻ dùng súng dọa bắn người rồi lẩn trốn qua nhiều tỉnh

Ngày 10/8, Công an xã Phước Sơn, TP. Đồng Nai cho biết, đã phối hợp cùng trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đồng Nai, bắt giữ Dương Sỹ Lâm (SN 1994, trú xã Bù Đăng, TP. Đồng Nai) - kẻ đã dùng súng đe dọa bắn người dân.

Lâm cầm súng đe dọa người dân (ảnh: CA)

Theo thông tin ban đầu, sáng 2/8, Dương Sỹ Lâm điều khiển xe máy đi theo hướng Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng. Lâm ghé vào một quán nước ven đường và nhờ một nam thanh niên chuyển 500.000 đồng vào tài khoản ngân hàng mang tên mình. Có tiền trong tài khoản, đối tượng sử dụng chơi game trên điện thoại.

Thua hết tiền, Lâm không trả lại 500.000 đồng cho người chuyển giúp mà lên xe bỏ chạy nhằm chiếm đoạt tài sản. Phát hiện bị lừa, nam thanh niên cùng người thân nhanh chóng truy tìm.

Đến khoảng 14h cùng ngày, phát hiện Lâm đang di chuyển trên địa bàn xã Phước Sơn, TP. Đồng Nai, nhóm người liền đuổi theo yêu cầu dừng xe trả lại tiền.

Trong lúc tẩu thoát, Lâm bất ngờ rút từ trong người ra một khẩu súng ngắn, rồi chĩa thẳng về phía nhóm người truy đuổi, lớn tiếng dọa bắn nếu tiếp tục bám theo. Trước sự hung hãn và vũ khí nguy hiểm của đối tượng, những người đuổi bắt đành dừng lại. Lợi dụng thời cơ, Lâm tăng ga tẩu thoát.

Lâm bị công an bắt giữ (ảnh: CA)

Sau khi chạy được một đoạn đường dài, Lâm bỏ lại chiếc xe rồi đi bộ men theo các ngõ xóm để trốn chạy. Khi ra đường lớn và đi nhờ xe khoảng 7km, Lâm tiếp tục đi bộ đến một quán cà phê.

Thấy quán vắng người, lại có sẵn chiếc xe máy Honda Wave RSX cắm sẵn chìa khóa cùng một điện thoại OPPO, Lâm trộm rồi điều khiển xe chạy về hướng tỉnh Lâm Đồng.

Khi đến địa phận tỉnh Lâm Đồng, Lâm bị lực lượng Cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Ban đầu, đối tượng chấp hành hiệu lệnh, nhưng sau đó giả vờ nghe điện thoại rồi bỏ lại chiếc xe vừa trộm được, nhanh chân tẩu thoát.

Lâm bắt xe taxi, rồi xe khách đến tỉnh Lâm Đồng. Sau đó, y lẩn trốn tại nhà một người bạn ở xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Công an xã Phước Sơn cùng trinh sát Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP. Đồng Nai đã lần theo từng dấu vết của kẻ tẩu thoát. Đến ngày 4/8, xác định chính xác vị trí Lâm đang ẩn nấp tại xã Ninh Hòa, tổ công tác đã nhanh chóng triển khai phương án khống chế, bắt giữ đối tượng và di lý để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.