Đang kháng cáo xin giảm án vụ hiếp dâm, bị cáo lĩnh thêm án giết người

Ngày 13/7, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Vũ Văn Thu (39 tuổi, ngụ xã Bắc Tân Uyên, TPHCM) về tội "Giết người".

Trong vụ án này, do bị cáo đã bồi thường cho bị hại là bà Hoàng Thị Sáu (là mợ của bị cáo) và người này có đơn bãi nại cho Thu, các tình tiết này được quy định tại điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Vì vậy, cơ quan tố tụng tỉnh Bình Dương (cũ) không khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thu.

Tuy nhiên, sau khi sáp nhập, Công an TPHCM tiếp nhận hồ sơ, phát hiện hành vi của bị cáo có dấu hiệu phạm vào điểm n khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự, nên đã phục hồi điều tra, truy tố và đưa Thu ra xét xử.

Bị cáo Vũ Văn Thu. Ảnh: TP

Theo cáo buộc, khoảng 18h30 ngày 25/10/2018, sau khi uống rượu, Thu đến nhà ông Vũ Ngọc S. chơi. Thấy mặt Thu bầm tím, ông S. hỏi: "Mặt mày bị gì vậy?". Thu kể lại việc bị hai người em họ là Lê Công Thanh và Lê Công Tuấn Anh đánh.

Kể xong, Thu hỏi mượn dao của ông S. để đi trả thù nhưng được ông S. can ngăn và nói sẽ cùng Thu tới nhà anh Thanh, Tuấn Anh để nói chuyện hòa giải.

Tới nơi, thấy gia đình anh Thanh, Tuấn Anh đang ăn nhậu, Thu cũng ngồi vào uống cùng. Một lát sau, giữa Thu và anh Thanh tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, cãi vã rồi Thu bỏ về. Khi đi ngang nhà ông S., nhìn thấy con dao để trước nhà, Thu bỏ vào túi quần rồi quay lại nhà anh Thanh, Tuấn Anh. Trên đường đi, Thu gặp em trai là anh Vũ Văn Thiện nên nhờ chở đi.

Tới nơi, Thu rút dao đâm anh Thanh. Nghe tiếng ồn ào, bà Hoàng Thị Sáu (mẹ của anh Thanh và Tuấn Anh) chạy ra can ngăn thì bị Thu đâm một nhát vào ngực.

Do được đưa đi cấp cứu kịp thời nên bà Sáu thoát chết nhưng bị thương tích 80%.

Xét thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm trực tiếp đến tính mạng người khác, cần xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung, HĐXX tuyên phạt bị cáo Vũ Văn Thu 15 năm tù.

Ngoài việc bị truy tố, đưa ra xét xử trong vụ án này, Thu còn bị TAND khu vực 17 - TPHCM tuyên phạt 14 năm tù về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" và đang kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Bị hại trong vụ án là con gái ruột của Thu.