Bắt 4 đối tượng trộm chó dùng súng tự chế bắn bị thương thượng úy công an

Ngày 10/8, Công an TP. Cần Thơ cho biết, đã bắt giữ nhóm đối tượng trộm chó có hành vi manh động, dùng súng tự chế tấn công lực lượng công an khi bị phát hiện.

Trước đó, khoảng 1h ngày 8/8, tổ tuần tra Công an xã An Thạnh gồm 6 cán bộ, chiến sĩ do Thiếu tá Võ Trọng Hiếu - Phó Trưởng Công an xã, làm tổ trưởng, chia thành 3 nhóm tuần tra trên địa bàn.

4 đối tượng liên quan đến vụ việc. Ảnh: CACT.

Khi đến khu vực ấp Phước Hòa A, lực lượng chức năng phát hiện 4 đối tượng đi trên 2 xe máy có biểu hiện nghi vấn, mang theo bao vải chứa chó. Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra nhưng các đối tượng không chấp hành, ném lại bao vải rồi dùng súng bắn chó tự chế tấn công lại lực lượng làm nhiệm vụ.

Vụ việc khiến Thượng úy Trần Ngọc Lợi bị thương vùng ngực phải. Sau đó, các đối tượng tăng ga bỏ chạy.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Giám đốc Công an TP. Cần Thơ chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương truy xét, truy bắt nhóm đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chưa đầy 19 giờ sau, lực lượng công an đã bắt giữ 4 đối tượng trong nhóm trên, gồm: Nguyễn Tấn Lợi (SN 1984), Trần Phúc Hậu (SN 1980), Nguyễn Hoàng Mỹ (SN 1993, cùng ngụ Cần Thơ) và Lê Minh Toàn (SN 1994, ngụ tỉnh Vĩnh Long).

3 con chó bị các đối tượng bắn trộm.

Công an thu giữ 3 con chó đã chết và 4 khẩu súng bắn chó tự chế và các tang vật liên quan.

Sau khi vụ việc xảy ra, Đại tá Lê Đức Bảy - Phó Giám đốc Công an TP. Cần Thơ, đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ thăm hỏi, động viên Thượng úy Trần Ngọc Lợi.

Súng tự chế dùng để trộm chó bị công an thu giữ. Ảnh CACT.

Ban Giám đốc Công an TP. Cần Thơ ghi nhận, biểu dương tinh thần dũng cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an xã An Thạnh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.