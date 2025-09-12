Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
'Cất vó' nhóm thanh thiếu niên mang hung khí diễu phố

Sự kiện: Tin pháp luật
Ngày 11/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đang phối hợp với Công an xã Giao Minh và các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ, tạm giữ 23 đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Trước đó, tối 2/9, do mâu thuẫn cá nhân, hơn 60 thanh thiếu niên do Phạm Văn Đức và Phạm Văn Nam (cùng sinh năm 2009, trú xã Giao Minh) cầm đầu đã điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, mang theo dao phóng lợn, kiếm, tuýp sắt... diễu phố trên tuyến đường từ cầu Vọp (xã Giao Minh) đến bờ biển Hải Hậu để tìm nhóm đối tượng ở Hưng Yên đánh nhau.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an.

Trong quá trình di chuyển, nhóm này liên tục hò hét, lạng lách, đánh võng, bóp còi inh ỏi và quay, đăng video lên mạng xã hội nhằm thể hiện bản thân, gây mất an ninh trật tự và bức xúc trong nhân dân.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, nhằm răn đe, phòng ngừa chung.

Theo Minh Đức

Nguồn: [Link nguồn]

11/09/2025 18:44 PM (GMT+7)
