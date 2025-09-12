‘Cất vó’ nhóm thanh thiếu niên mang hung khí diễu phố

Trước đó, tối 2/9, do mâu thuẫn cá nhân, hơn 60 thanh thiếu niên do Phạm Văn Đức và Phạm Văn Nam (cùng sinh năm 2009, trú xã Giao Minh) cầm đầu đã điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, mang theo dao phóng lợn, kiếm, tuýp sắt... diễu phố trên tuyến đường từ cầu Vọp (xã Giao Minh) đến bờ biển Hải Hậu để tìm nhóm đối tượng ở Hưng Yên đánh nhau.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an.

Trong quá trình di chuyển, nhóm này liên tục hò hét, lạng lách, đánh võng, bóp còi inh ỏi và quay, đăng video lên mạng xã hội nhằm thể hiện bản thân, gây mất an ninh trật tự và bức xúc trong nhân dân.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, nhằm răn đe, phòng ngừa chung.