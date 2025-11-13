Tạm giữ 20 đối tượng mang hung khí đuổi đánh người đi đường tại Bắc Ninh

Trước đó, tổ tuần tra Công an phường Đa Mai làm nhiệm vụ trên đường Quốc lộ 17 thì phát hiện một nhóm nam thanh niên đi trên hơn 10 xe mô tô (nhiều xe không lắp biển kiểm soát hoặc dùng khẩu trang che biển số), chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, dàn hàng ngang và mang theo hung khí, gây nguy hiểm cho người đi đường.

Phát hiện sự việc, tổ công tác đã bám theo, đến khu vực đường gom Quốc lộ 1A thuộc tổ dân phố Yên Khê, phường Tiền Phong, thì khống chế được một đối tượng; các đối tượng còn lại bỏ chạy về hướng phường Đa Mai.

Ngay sau đó, Công an phường Đa Mai đã báo cáo và phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự triệu tập, điều tra, xác minh 28 đối tượng liên quan. Các đối tượng này chủ yếu ở độ tuổi 15–17, cư trú tại các xã Yên Bình, Hữu Lũng, Cai Kinh, Thiện Tân, Tuấn Sơn (tỉnh Lạng Sơn) và một đối tượng trú tại xã Bố Hạ, tỉnh Bắc Ninh.

Các đối tượng điều khiển phương tiện đi với tốc độ cao, mang theo hung khí để tìm các nhóm thanh niên khác đuổi đánh.

Cơ quan điều tra xác định các đối tượng di chuyển trên các tuyến đường thuộc địa bàn phường Bắc Giang, Đa Mai, Nếnh, Tiền Phong thuộc tỉnh Bắc Ninh với mục đích tìm các nhóm thanh niên khác để đuổi đánh.

Trên đường đi, các đối tượng điều khiển phương tiện đi với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, dàn hàng ngang; đồng thời còn mang theo hung khí nguy hiểm (vỏ chai bia, tuýp sắt, kiếm), giương oai với mọi người xung quanh và đuổi đánh nhau với nhiều nhóm thanh niên trên đường gây mất an ninh, trật tự, nguy hiểm cho sức khỏe, tính mạng người khác.