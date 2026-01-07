Trả thù nhầm người bằng sơn trộn mắm tôm, hai thanh niên bị xử phạt

Trước đó, Công an xã Văn Bàn tiếp nhận trình báo của ông N.H.T (sinh năm 1970, trú thôn 2, xã Văn Bàn) về việc gia đình bị kẻ xấu ném chất bẩn vào nhà lúc nửa đêm. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công an xã đã cử lực lượng khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Văn Bàn xác định 2 đối tượng thực hiện hành vi trên là Doãn Đình Kiên (sinh năm 1991, trú thôn Xuân Khánh, xã Khánh Yên) và Trần Văn Tuấn (sinh năm 1994, trú thôn Pắc Xung, xã Khánh Yên).

Theo kết quả điều tra, khoảng 1 giờ 30 phút ngày 31/12/2025, do mâu thuẫn cá nhân với một người đàn ông không quen biết, 2 thanh niên trên đã sử dụng sơn trộn mắm tôm ném vào cửa nhà ông N.H.T nhằm trả thù. Tuy nhiên, 2 người này khai nhận, thực tế không có mâu thuẫn với ông T, việc ném chất bẩn là do nhầm nhà.

Hai thanh niên Kiên và Tuấn. Ảnh: Công an Lào Cai.

Công an xã Văn Bàn đã làm việc cụ thể với ông N.H.T để xác minh các mối quan hệ xã hội. Ông T. khẳng định trong công tác và sinh hoạt không có mâu thuẫn với bất kỳ cá nhân nào, không nghi ngờ ai là người thực hiện hành vi ném chất bẩn vào nhà mình. Được biết, ông T. hiện đang giữ chức vụ lãnh đạo tại một địa phương ngoài xã Văn Bàn.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Công an xã Văn Bàn đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt đối với Doãn Đình Kiên và Trần Văn Tuấn. Căn cứ điểm đ, khoản 4, điều 8 Nghị định số 282/2025/NĐ-CP ngày 30/10/2025 của Chính phủ, mỗi đối tượng bị xử phạt 5.000.000 đồng về hành vi ném chất bẩn vào nhà người khác.

Ngoài việc xử phạt, Công an xã Văn Bàn yêu cầu Doãn Đình Kiên và Trần Văn Tuấn cam kết không tái phạm, trường hợp tái phạm sẽ bị xem xét xử lý hình sự theo quy định của pháp luật.