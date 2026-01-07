Lộ diện "luật ngầm" ở Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà

Cụ thể, theo báo cáo của Công an tỉnh Quảng Ninh, em Phạm Hoài N. (SN 2008, trú phường Hà Lầm), được gia đình đưa đến nhập học tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà vào ngày 21/12/2025 để tham gia chương trình giáo dục kỷ luật, kỹ năng sống.

Đến sáng 23/12/2025, trong quá trình sinh hoạt và lao động tại khu vực đồi Trại Lốc, học viên N. mâu thuẫn với một số người tại trung tâm dẫn đến xô xát. Sau đó, nạn nhân có biểu hiện sức khỏe suy giảm, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều và đã tử vong.

Trung tâm Công tác xã hội - nơi để xảy ra một nam học viên tử vong sau 2 ngày được tiếp nhận.

Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà có địa chỉ ở phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh do ông Nguyễn Văn Hải làm Giám đốc và được quảng cáo là nơi hỗ trợ chăm sóc trẻ tự kỷ, chậm phát triển, khuyết tật, đặc biệt những đứa trẻ bị coi là hư, nghiện game…

Tuy nhiên, đằng sau những khẩu hiệu giáo dục là một thực tế hoàn toàn trái ngược.

Một phụ huynh cho biết, thời gian ở trung tâm, con họ từng chứng kiến cảnh bạo lực ở đây nhưng về nhà cháu không dám nói. Khi được mẹ hỏi, cháu mới dám kể bị những trận đòn lúc mới vào trung tâm cho đến khi chứng kiến học viên nam bị đánh đến mức tử vong sau 2 ngày nhập học.

Gia đình nạn nhân N. cho biết thêm, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà Nguyễn Văn Hải đã tạo dựng hình ảnh một người thầy tận tâm, liên tục thuyết phục và cam kết sẽ giúp các cháu ngoan hơn.

Phụ huynh học viên búc xúc kể lại "phương pháp" giáo dục bằng bạo lực ở Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà.

Tin vào những lời quảng cáo về chế độ ăn ngủ điều độ, rèn luyện thể thao và đi chùa tu tâm cho học viên, gia đình đã chấp nhận đóng mức học phí 12 triệu đồng/tháng để gửi cháu N. tham gia khóa học 3 tháng. Tuy nhiên, cháu N. mới vào học được 2 ngày thì đã bị hành hung đến tử vong…

Một học viên khác là em Đặng Khánh B. (SN 2012, Hải Phòng), từng theo học tại cơ sở 2 của Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà tại phường An Sinh, tỉnh Quảng Ninh cho biết, ngay khi nhập học, em được xếp vào phòng chung với khoảng 15 người. Tại đây tồn tại một "đội tự quản" gồm các học viên lớn tuổi, quản lý bằng những quy định kiểu "luật ngầm", thể hiện bằng hình phạt, học viên để quần áo trên giường bị phạt, tắm làm tràn nước cũng bị phạt.

Một học viên kể lại những hành vi bạo lực của Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà.

"Hàng ngày chúng cháu phải xách nước tưới cây, lấy đá làm cổng, cắt cỏ chăn dê và vác gỗ làm hàng rào", B. nhớ lại. Việc ăn uống cũng do học viên tự phân công nấu nướng phục vụ nhau.

Sau khi lộ diện những hành vi bạo lực ở một nơi được gọi là Trung tâm Công tác xã hội, phụ huynh của em B. là ông Đặng Xuân T. bức xúc cho biết, do con mải chơi game, bỏ học nên gia đình muốn gửi cháu vào môi trường kỷ luật để tu dưỡng. Theo ông T., trong hợp đồng với Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà có điều khoản cam kết không để xảy ra việc đánh đập. Tuy nhiên, thấy con có biểu hiện tâm lý bất thường, ông gặng hỏi và khi biết sự thật nên đã quyết định đón con về.

Chia sẻ từ nhiều học viên khác nữa của Trung tâm này cho thấy, bất cứ ai vào đây, bất kể lớn bé, trai hay gái cũng bị một trận đòn nhừ tử ngay từ ngày đầu tiên. Không những thế, giáo viên trong trung tâm còn thường xuyên bắt các học viên phải đánh lẫn nhau. Có nhiều cháu chưa từng đánh ai, nhưng khi vào đây cũng phải tự học cách… sinh tồn bằng bạo lực.

Cơ quan Công an thực hiện lệnh bắt tạm giam Giám đốc Nguyễn Văn Hải (khoanh đỏ).

Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đơn vị đã bắt khởi tố Nguyễn Văn Hải (Giám đốc Trung tâm) cùng với 9 đối tượng gồm: Phạm Hồng Thái, Nguyễn Ngọc Lương, Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Duy Công, Lê Quang Khoa, Phạm Đức Hiền, Ngô Trần Hữu Thắng, Nguyễn Hữu Anh Đức, Nguyễn Xuân Khải.

Trong đó tiến hành bắt tạm giam Giám đốc Nguyễn Văn Hải và 5 người khác.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Tỉnh ủy Quảng Ninh cũng đã chỉ đạo cơ quan chức năng làm rõ. Theo đó, Sở Y tế Quảng Ninh thành lập 2 Đoàn kiểm tra đột xuất, toàn diện hoạt động của 19 Trung tâm Công tác xã hội trên địa bàn tỉnh. Sau đó Sở Y tế đã đình chỉ hoạt động đối với 2 trung tâm gồm: Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà cơ sở 1 và Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà cơ sở 2. Tạm dừng hoạt động đối với 4 trung tâm, gồm: Trung tâm Công tác xã hội Ánh Dương, Trung tâm Công tác xã hội Hạnh Phúc, Trung tâm Công tác xã hội Hoa Nụ Cười (Cơ sở 1), Trung tâm Công tác xã hội Ngôi Nhà Nhỏ.

UBND tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các cơ quan chức năng có liên quan khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các tập thể và cá nhân liên quan. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan liên quan, thực hiện nghiêm các quy định trong công tác quản lý nhà nước; xử lý nghiêm, đóng cửa, tạm dừng hoạt động đối với các trung tâm công tác xã hội thiếu điều kiện, tiêu chuẩn, có biểu hiện không tuân thủ quy định.