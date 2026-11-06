Tài xế trèo tường bỏ chạy khi CSGT kiểm tra ma túy

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), sáng 5/11/2026, lực lượng CSGT tỉnh Quảng Ngãi phát hiện, kiểm tra một tài xế xe khách có biểu hiện nghi sử dụng ma túy. Trong quá trình lấy mẫu nước tiểu để kiểm tra, tài xế bất ngờ trèo tường bỏ chạy nhưng nhanh chóng bị tổ công tác truy đuổi, khống chế.

Cụ thể, qua công tác nắm tình hình và tiếp nhận thông tin từ cơ sở về một tài xế xe khách có biểu hiện nghi sử dụng ma túy, Trạm CSGT Đức Phổ, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã chủ động triển khai lực lượng tuần tra, kiểm soát và xác minh.

Khoảng 6h30 ngày 5/11, tổ công tác do Trung tá Nguyễn Trần Chí Hiếu, Phó Trưởng Trạm CSGT Đức Phổ làm tổ trưởng, phát hiện và dừng kiểm tra xe ô tô khách H.H. do tài xế N.N.L. điều khiển tại khu vực trước cổng Trường THPT Đức Phổ 2, xã Khánh Cường, tỉnh Quảng Ngãi.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng không phát hiện tài xế vi phạm quy định về nồng độ cồn. Tuy nhiên, trong quá trình lấy mẫu nước tiểu để kiểm tra chất ma túy, tài xế N.N.L. bất ngờ trèo tường bỏ chạy.

Tổ công tác lập tức truy đuổi, khống chế và đưa tài xế về Công an xã Khánh Cường để phối hợp kiểm tra, làm rõ.

Kết quả kiểm tra xác định tài xế N.N.L. dương tính với Methamphetamine (ma túy đá). Bước đầu, người này khai nhận đã sử dụng ma túy và do lo sợ bị phát hiện nên bỏ chạy khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Một tài xế xe khách tại Quảng Ngãi trèo tường bỏ chạy khi được lấy mẫu nước tiểu kiểm tra, kết quả sau đó xác định dương tính với ma túy đá. (Ảnh Cục CSGT)

Theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hành vi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong cơ thể có chất ma túy hoặc chất kích thích khác mà pháp luật cấm sử dụng là hành vi bị nghiêm cấm.

Đối với người điều khiển ô tô, quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 238/2026/NĐ-CP, quy định mức xử phạt nghiêm khắc đối với hành vi điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy, đồng thời áp dụng hình thức xử lý giấy phép lái xe theo quy định.

Việc xác định hành vi vi phạm, căn cứ xử phạt và hình thức xử lý đối với tài xế N.N.L. sẽ được cơ quan chức năng thực hiện trên cơ sở kết quả kiểm tra, xác minh và hồ sơ vụ việc.

Cục CSGT khuyến cáo, đối với hoạt động vận tải hành khách, việc tài xế sử dụng ma túy tiềm ẩn nguy cơ đặc biệt nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của hành khách và những người tham gia giao thông.

Các đơn vị kinh doanh vận tải cần tăng cường quản lý, kiểm tra và giám sát lái xe, không bố trí người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện. Người dân khi phát hiện lái xe có biểu hiện nghi sử dụng ma túy hoặc hành vi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cần chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan Công an để kịp thời kiểm tra, ngăn chặn và xử lý.