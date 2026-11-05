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Hai CSGT bị nghi phạm nhiễm HIV cắn chảy máu

Sự kiện: Tin pháp luật

Sơn La - Trong lúc khống chế bắt ma túy, hai CSGT bị nghi phạm nhiễm HIV chống trả, cắn chảy máu tay.

Phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La cho biết sự việc xảy ra lúc 11h20 ngày 15/10 tại bản Nà Hát, xã Mường Bám. Khi tuần tra, tổ công tác phát hiện Quàng Văn Trường, 40 tuổi, và Lù Văn Trường, 36 tuổi, cùng trú xã Mường Ảng, tỉnh Điện Biên, có biểu hiện nghi vấn nên dừng xe kiểm tra.

Lúc được yêu cầu test nhanh ma túy qua nước tiểu, hai người bỏ chạy theo hai hướng khác nhau. Cảnh sát truy đuổi, khống chế thì đại úy Trương Thanh Bình và thượng úy Lò Quốc Đạt bị cắn vào tay, chảy máu.

Tại hiện trường, cảnh sát thu một gói heroin và 16 viên ma túy tổng hợp. Bước đầu, hai người khai góp tiền mua số ma túy này để sử dụng.

Qua xác minh, Quàng Văn Trường và Lù Văn Trường đều nhiễm HIV.

Hai CSGT khống chế hai nghi phạm tại hiện trường. Ảnh: Cao Thiên

Hai CSGT khống chế hai nghi phạm tại hiện trường. Ảnh: Cao Thiên

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Theo Phạm Dự ([Tên nguồn])

Nguồn: https://vnexpress.net/hai-csgt-bi-nghi-pham-nhiem-hiv-can-chay-mau-5140874....

-04/11/2026 21:17 PM (GMT+7)
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