Anh cầm đầu đường dây ma tuý, em gái nhận tiền mua vàng, nhà đất

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, cuối tháng 9/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an TP Hà Nội) phát hiện đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Campuchia qua tỉnh Hưng Yên về Hà Nội tiêu thụ.

Quá trình điều tra, công an xác định Nguyễn Công Sơn (SN 1998, trú tại tỉnh Hưng Yên) là một trong những đầu mối tiếp nhận ma túy từ Campuchia.

Mở rộng điều tra, lực lượng công an làm rõ Nguyễn Thị Ngọc Anh (SN 1990) và Nguyễn Việt Dũng (SN 1995), cùng trú tại phường Hồng Hà (Hà Nội), là những đầu mối tiêu thụ lớn, đồng thời thiết lập mạng lưới các đối tượng bán lẻ trên địa bàn thành phố.

Từ ngày 17/9 đến 30/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an các phường Hồng Hà, Bạch Mai và các đơn vị nghiệp tổ chức bắt giữ các đối tượng trong đường dây này.

Trong đó, Nguyễn Công Sơn bị bắt giữ cùng 27,8kg ma túy tổng hợp các loại. Công an còn làm rõ Nguyễn Thị Bích Thùy (SN 2006), em gái Sơn, có hành vi giúp sức rửa tiền thông qua việc sử dụng tiền có nguồn gốc từ mua bán ma túy để mua bán vàng, nhà đất, nhằm chuyển hóa lợi nhuận bất hợp pháp thành tài sản khác.

Nguyễn Công Sơn và tang vật. Ảnh: Công an TP Hà Nội.

Quá trình mở rộng điều tra, lực lượng công an cũng bắt giữ nhóm đối tượng do Nguyễn Thanh Tùng (SN 1983, thường gọi Tùng "Kết") cầm đầu. Đây là đối tượng hoạt động mua bán trái phép chất ma túy phức tạp tại địa bàn phường Hà Đông và các khu vực lân cận.

Đến nay, Công an TP Hà Nội đã bắt giữ, xử lý 136 đối tượng, trong đó, khởi tố, xử lý hình sự 98 đối tượng về 5 tội danh, gồm: Tàng trữ trái phép chất ma túy, mua bán trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, sử dụng trái phép chất ma túy và rửa tiền. 39 đối tượng được đưa đi cai nghiện ma túy.

Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.