Lộ đường dây dụ dỗ phụ nữ livestream khiêu dâm trên mạng xã hội

Ngày 5/11, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đối với 4 đối tượng về tội Truyền bá văn hóa phẩm đồ trụy, hoạt động tại tỉnh Lào Cai và nhiều tỉnh thành trong cả nước từ năm 2025.

Theo kết quả điều tra, các đối tượng đã lập tài khoản trên các trang web đen do nước ngoài quản lý, sau đó sử dụng Telegram, Zalo, Facebook dụ dỗ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, không có việc làm ổn định tham gia liveastream khiêu dâm trực tuyến để thu lợi bất chính. Người xem phải nạp tiền để xem bằng cách nạp tiền vào các tài khoản ngân hàng hoặc thẻ cào để theo dõi và yêu cầu người livestream thực hiện các hành vi khiêu dâm theo ý muốn.

Một trong các đối tượng. Ảnh cắt từ clip của Công an tỉnh Lào Cai.

Tiền thu được do những người xem nạp vào sẽ được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng, ví điện tử và quy đổi thông qua tiền kỹ thuật số USDT trước khi thanh toán cho những người trực tiếp livestream.

Quá trình điều tra xác định, tổng số dòng tiền luân chuyển qua các tài khoản do các đối tượng liên quan lên đến 4.189 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 4/11, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 4 đối tượng về tội Truyền bá văn hóa phẩm đồ trụy, quy định tại điều 326 Bộ Luật hình sự.

Các đối tượng gồm: Lý Lở Mẩy (SN 2003), Lò Tả Mẩy (SN 1998, cùng trú tại xã Tả Phìn, tỉnh Lào Cai) là người trực tiếp livestream khiêu dâm; Phạm Văn Trọng (SN 1989), Nguyễn Thị Ngọc Yến (SN 1988, cùng trú tại tỉnh Ninh Bình) là những người quản lý, điều hành và trả công cho các phụ nữ tham gia hoạt động.

Đến nay, cơ quan an ninh điều tra đã thu hồi 1,65 tỷ đồng là số tiền các đối tượng thu lợi bất chính.

Vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.