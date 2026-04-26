Tài xế taxi bị tố quan hệ tình dục nhiều lần với nữ nhân viên 14 tuổi làm ở quán karaoke

Cổng thông tin điện tử Công an TP Hải Phòng vừa phát đi thông tin, Công an phường Nam Đồ Sơn vừa điều tra, xử lý một đối tượng có hành vi giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi

Theo đó, ngày 23/2/2026, Công an phường Nam Đồ Sơn nhận được trình báo về việc công dân B.L.Đ.N (SN 2012, trú tại phường Hải An, TP Hải Phòng) không rõ đang ở đâu, làm gì cùng với ai.

Chân dung đối tượng Phạm Văn Hải. Cảnh: Cơ quan Công an.

Ngay khi nhận được trình báo, Công an phường tổ chức rà soát các cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường, phát hiện B.L.Đ.N làm nhân viên phục vụ tại một quán karaoke trên địa bàn.

Qua điều tra, Công an phường Nam Đồ Sơn xác định: Từ tháng 6/2025, nữ nhân viên làm ở quán karaoke có tình cảm và quan hệ tình dục nhiều lần với Phạm Văn Hải (là nhân viên lái xe taxi, SN 2004, trú tại Tổ dân phố 9, phường Dương Kinh, TP Hải Phòng).

Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Hải về hành vi "Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".