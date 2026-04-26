Tạm giữ tài công che giấu tội phạm trong vụ giết người giữa biển ở An Giang

Trước đó, cơ quan Công an đã tạm giữ Danh Thiện (SN 1996, trú tại ấp Phú Trung, xã Thạnh Lộc, tỉnh An Giang) về hành vi “Giết người”.

Danh Thiện (SN 1996, nơi cư trú: ấp Phú Trung, xã Thạnh Lộc, tỉnh An Giang) là đối tượng chưa có tiền án, tiền sự, chưa có vợ con. Thiện sống làm thuê đánh cá trên tàu của Nguyễn Tấn Được từ năm 2025. Trong chuyến đi biển lần này, trên tàu có anh Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 2003, nơi cư trú: ấp Mỹ Thập, xã Mỹ Long, tỉnh Vĩnh Long).

Đối tượng Nguyễn Tấn Được.

Khoảng 11h30 ngày 19/4, khi tàu đánh cá đang đánh bắt trên vùng biển Phú Quốc, các ngư phủ đang tập trung làm việc thì Nghĩa vẫn nằm võng trên tầng hai không làm việc chung với những ngư phủ khác nên bị Thiện chửi thề và kêu xuống làm. Khi Nghĩa từ trên đi xuống và nói mình bị đau bụng nhưng Thiện thấy Nghĩa vẫn bình thường nên chửi thề và nói Nghĩa giả vờ.

Nghĩa vẫn đứng tại chỗ, không chịu đi làm nên Thiện dùng tay trái nắm cổ áo Nghĩa kéo làm Nghĩa chúi đầu về phía trước. Thiện cầm cây dao Thái Lan và tiếp tục chửi thề, Nghĩa không trả lời nên Thiện tức giận cầm dao phải đâm 1 cái trúng vào ngực trái của Nghĩa rồi rút dao ra. Sau khi bị đâm, máu chảy ra ướt áo, Nghĩa nằm xuôi phía sau lái.

Nguyễn Tấn Được ra xem thì phát hiện Nghĩa đã chết nên đã liên hệ với tàu đực để chở xác Nghĩa vào đất liền. Nguyễn Tấn Được đã chỉ đạo, hướng dẫn các ngư phủ khai gian dối là Nghĩa chạy cắt dây trên tàu đã tự té làm dao đâm vào ngực gây tử vong.

Đối tượng Danh Thiện.

Tuy nhiên, qua khám nghiệm và đấu tranh, cơ quan điều tra xác định có dấu hiệu tội phạm nên đã phối hợp với các cơ quan chức năng đưa tàu cập bến và tiến hành làm việc với các đối tượng liên quan. Bước đầu, Danh Thiện và Nguyễn Tấn Được đã khai nhận hành vi phạm tội.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng có liên quan.