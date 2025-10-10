Bắt giữ đối tượng sát hại em họ do nghi ngờ bị 'bỏ bùa'

Thông tin từ trang tin điện tử Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, ngày 9/10, tại xã Phan Thanh xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người tử vong. Nhờ triển khai nhanh các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Cao Bằng đã bắt giữ được nghi phạm gây án chỉ sau khoảng một giờ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h30 cùng ngày, Công an xã Phan Thanh nhận được tin báo của người dân về vụ án mạng xảy ra tại nhà Phùng Vần Cản (sinh năm 1981, trú tại xóm Lũng Cam, xã Phan Thanh).

Đối tượng Phùng Vần Cản giết em họ do nghi ngờ bị "bỏ bùa" tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Cao Bằng

Nạn nhân được xác định là anh P.V.K (sinh năm 1997, cùng trú tại xóm Lũng Cam), tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Công an xã Phan Thanh và các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng triển khai lực lượng, tiến hành xác minh, truy bắt đối tượng gây án; đồng thời tổ chức bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thu thập các chứng cứ, tài liệu liên quan.

Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao, đến khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng Công an đã phát hiện vị trí lẩn trốn của đối tượng và tổ chức khống chế, bắt giữ thành công nghi phạm. Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận là Phùng Vần Cản.

Bước đầu, Cản khai do nghi ngờ em họ là P.V.K "bỏ bùa" mình nên khi thấy anh K đi qua trước cửa nhà, đã dùng hung khí tấn công khiến nạn nhân tử vong.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Cao Bằng điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.