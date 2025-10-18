Tá hỏa phát hiện người phụ nữ bán hàng tạp hóa bị sát hại ở nhà riêng

Cách đây ít phút, Công an tỉnh Quảng Ninh phát đi thông tin ban đầu vụ việc có dấu hiệu "Giết người; Cướp tài sản" xảy ra trên địa bàn phường Bình Khê.

Theo đó, vào khoảng 9h hôm nay (18/10), Công an phường Bình Khê (tỉnh Quảng Ninh) nhận được tin báo về việc phát hiện bà Đ.T.T. (SN 1950, trú tại khu Trại Mới B, phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh) tử vong chưa rõ nguyên nhân tại nhà riêng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đại tá Vũ Thanh Tùng - Phó Giám đốc phụ trách Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo huy động các lực lượng chức năng đến hiện trường, khẩn trương tiến hành các hoạt động điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.

Khu vực nhà nạn nhân sinh sống - nơi xảy ra sự việc.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, bà Đ.T.T. sinh sống một mình và bán hàng tạp hóa tại nhà riêng. Khi không thấy và cũng không liên lạc được với bà Đ.T.T từ chiều ngày 17/10, người dân nghi có chuyện bất thường nên đã liên lạc với chị V.T.T.M. (SN 1982, trú tại khu Vĩnh Quang, phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh - là con gái bà T.) đến phá cửa vào nhà kiểm tra.

Sau khi phá cửa, mọi người phát hiện bà T. tử vong trong tư thế nằm ngửa dưới nền nhà, chân tay bị trói. Tại hiện trường phát hiện có dấu vết cậy phá cửa các phòng, 1 con lợn đất bị đập vỡ và không còn tiền bên trong.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tập trung điều tra, xác minh, truy vết, thu thập tài liệu, chứng cứ, đến khoảng 18h15 cùng ngày, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ nghi phạm Bùi Ngọc Đức (SN 2002, thường trú tại tỉnh Tuyên Quang; hiện ở tại khu Trại Mới B, phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh).

Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Bùi Ngọc Đức đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đang tập trung chỉ đạo điều tra, xử lý triệt để các đối tượng có liên quan (nếu có) theo quy định của pháp luật