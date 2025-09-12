Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quảng Ngãi: Nhiều nhân viên giao hàng bị khởi tố tội tham ô tài sản

Những nhân viên công ty giao hàng đã lợi dụng nhiệm vụ được giao để chiếm đoạt số tiền lớn trong quá trình làm việc.

Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trong lĩnh vực kinh tế, thời gian qua Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tập trung đấu tranh, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi tham ô tài sản tại doanh nghiệp.

Cơ quan điều tra tống đạt Quyết định khởi tố bị can ĐQH. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi

Ngày 11-9-2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ĐHQ (38 tuổi, trú phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi).

Trước đó, ngày 27-8-2022, Cơ quan CSĐT cũng đã khởi tố ĐHNQ (34 tuổi, trú xã Trà Giang, tỉnh Quảng Ngãi) về hành vi tham ô tài sản, theo Điều 353 Bộ luật Hình sự.

Cả hai bị can đều là nhân viên Công ty CP Dịch vụ Giao hàng nhanh – Chi nhánh Quảng Ngãi.

Những người này đã lợi dụng nhiệm vụ được giao để chiếm đoạt số tiền lớn trong quá trình làm việc.

Trước đó, ngày 4-7-2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh cũng đã khởi tố NVT (27 tuổi, trú xã Trường Giang, tỉnh Quảng Ngãi), nhân viên Công ty TNHH MTV Chuyển phát nhanh Thuận Phong – Chi nhánh Tây Nguyên, với cùng hành vi và thủ đoạn.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt và làm rõ trách nhiệm các cá nhân liên quan.

NGUYỄN YÊN

Nguồn: [Link nguồn]

12/09/2025 08:49 AM (GMT+7)
