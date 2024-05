Sự thật bất ngờ nam thanh niên giao hàng 'bịa chuyện' bị đánh ngất, cướp tài sản trong đêm

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Hưng Yên (tỉnh Hưng Yên) đang củng cố hồ sơ để xử lý người có hành vi báo tin giả theo quy định của pháp luật. Theo đó, một người làm nghề giao hàng bịa chuyện bản thân bị nhóm thanh niên đánh ngất và cướp tài sản. Tuy nhiên, khi cơ quan công an vào cuộc điều tra thì người này chủ động thừa nhận đó là tin báo giả.

Theo đó, vào khoảng 19h20 ngày 6/5, Công an phường An Tảo (TP. Hưng Yên) nhận được tin báo của anh Đỗ Văn B. (SN 1995, trú tại tổ dân phố An Bình, phường An Tảo) về việc khoảng 18h45 cùng ngày, anh trai của mình là Đỗ Văn Đ. (SN 1993, trú tại khu phố An Bình, phường An Tảo, TP. Hưng Yên, hiện đang làm nghề giao hàng) bị một nhóm người đánh ngất và cướp tài sản.

Nam thanh niên làm nghề giao hàng thời điểm giả bị cướp đánh ngất lấy đi tiền hàng và tiền lương. Ảnh: MXH

Cụ thể, trên đường đi giao hàng về gần đến nghĩa trang thuộc tổ dân phố An Bình, anh Đ. bất ngờ bị 1 nhóm nam thanh niên (khoảng 6-8 người lạ mặt) đi trên khoảng 3 đến 4 xe máy chặn phía trước xe của mình. Tiếp đó, nhóm thanh niên lạ mặt dùng vật cứng đánh vào vùng đầu phía sau gáy khiến anh Đ. bị ngất.

Khi tỉnh dậy, anh Đ. phát hiện bản thân bị mất tổng số tiền hơn 43 triệu đồng (gồm tiền thu giao hàng của khách và tiền lương của thân). Số tiền này anh Đ. để trong ví da màu đen cất bên trong túi xách màu nâu (dạng túi đeo chéo). Sau đó nam thanh niên được người đi đường liên hệ với gia đình chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên thăm khám, điều trị.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an phường An Tảo phối hợp với cơ quan CSĐT Công an TP. Hưng Yên, Viện kiểm sát nhân dân TP. Hưng Yên tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra xác minh làm rõ sự việc.

Đến ngày 7/5, anh Đ. bất ngờ đến cơ quan công an trình báo việc bản thân bị một nhóm thanh niên đánh ngất, cướp tiền là tin giả, nhằm mục đích dùng số tiền trên để trả nợ.

Căn cứ kết quả điều tra, cơ quan CSĐT Công an TP. Hưng Yên xác định đây là báo tin giả về tội phạm và hiện lực lượng chức năng đã thu giữ được số hơn 35 triệu đồng tại nhà nam thanh niên làm nghề giao hàng.

