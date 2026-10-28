Đánh nhau giữa đêm ở Gia Lai, 1 người tử vong, 3 người bị thương

Ngày 28/10, cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đang điều tra vụ đánh nhau khiến 1 người tử vong, 3 người bị thương tại xã Phù Mỹ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h15 ngày 27/10, trên đường Võ Thị Sáu, thôn Trà Quang, xã Phù Mỹ, xảy ra vụ đánh nhau giữa H.V.H (28 tuổi), N.H.N (19 tuổi), L.T.T (20 tuổi) và P.Đ.T (31 tuổi).

Hiện trường vụ đánh nhau trong đêm.

Vụ ẩu đả khiến P.Đ.T bị thương nặng, được đưa đến Trung tâm Y tế Phù Mỹ cấp cứu nhưng đã tử vong. Ba người còn lại bị thương nhẹ, được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.