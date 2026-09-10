Đà Nẵng: Livestream đánh nhau, gây rối để câu tương tác, 5 người nhận “trái đắng”

Ngày 10/9, Công an phường Thanh Khê (TP Đà Nẵng) cho biết,vừa xử lý nhóm thanh thiếu niên có hành vi quay phim, livestream các vụ tụ tập, đánh nhau, gây rối trật tự công cộng để thu hút lượt xem, tương tác trên mạng xã hội.

Theo đó, qua công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm “đường phố”, lực lượng chức năng phát hiện một số thanh thiếu niên không trực tiếp tham gia nhưng sử dụng điện thoại quay phim, phát trực tiếp các vụ gây rối rồi đăng tải lên mạng xã hội.

Cụ thể, khoảng 1 giờ ngày 29/7, H.Q.H. (SN 2008) sử dụng điện thoại livestream cảnh tụ tập, gây rối.

Khoảng 2 giờ ngày 31/7, tại số 1277 Nguyễn Tất Thành, L.V.H.P. (SN 2006) cũng phát trực tiếp cảnh một nhóm thanh thiếu niên tụ tập. P. còn có lời lẽ cổ vũ, kích động người xem chia sẻ video nhằm tăng tương tác.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Đến khoảng 1 giờ 30 ngày 2/8, H.N.V. (SN 2008) điều khiển xe máy chở H.H.M.K. (SN 2009) chạy theo một đoàn thanh thiếu niên. Trong lúc di chuyển, K. sử dụng điện thoại livestream cảnh gây rối, bạo lực lên TikTok.

Qua rà soát, Công an phường Thanh Khê xác định 5 người liên quan gồm H.Q.H., L.V.H.P., H.H.M.K., H.N.V. và N.Q.T. (SN 2003). Tại cơ quan Công an, những người này thừa nhận hành vi vi phạm.

Công an phường Thanh Khê đã tham mưu xử phạt vi phạm hành chính từ 15-30 triệu đồng đối với các trường hợp vi phạm; đồng thời tịch thu điện thoại được xác định là phương tiện, tang vật và buộc gỡ bỏ các thông tin vi phạm đã đăng tải.

Công an TP Đà Nẵng cảnh báo, việc quay phim, livestream, cổ vũ hoặc chia sẻ các nội dung gây rối, bạo lực để “câu view”, “câu tương tác” có thể vô tình kích thích hành vi vi phạm, ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự.

Lượt xem, lượt tương tác trên mạng chỉ là con số ảo, nhưng hậu quả pháp lý là thật. Người sử dụng mạng xã hội cần cân nhắc kỹ trước khi quay, đăng tải hoặc chia sẻ những nội dung vi phạm.