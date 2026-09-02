10 thanh thiếu niên mang dao, vỏ chai bia sắp đánh nhau ở Gia Lai...bị công an phát hiện

Mang dao, vỏ chai bia đi đánh nhau trong ngày nghỉ lễ

Ngày 2/9, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) vừa bàn giao 10 thanh thiếu niên cùng tang vật cho Công an phường Diên Hồng tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h ngày 1/9, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Gia Lai nhận tin báo của người dân về việc một nhóm thanh thiếu niên tụ tập, mang theo nhiều hung khí, có dấu hiệu chuẩn bị đánh nhau.

Nhóm thanh, thiếu niên liên quan vụ việc tại thời điểm lực lượng Công an kiểm tra, xác minh. Ảnh: CA.

Ngay sau đó, lãnh đạo Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH chỉ đạo lực lượng Cảnh sát trật tự và Cảnh sát 113 nhanh chóng đến một địa điểm trên địa bàn phường Diên Hồng để kiểm tra.

Tại đây, lực lượng công an phát hiện 10 thanh thiếu niên đang tập trung.

Qua kiểm tra, công an thu giữ khoảng 15 vỏ chai bia, một dao chặt và một dao nhỏ có đầu nhọn.

Làm việc bước đầu với công an, nhóm thanh thiếu niên khai nhận đang tụ tập để chuẩn bị đánh nhau với một nhóm khác.

Nhận thấy nguy cơ xảy ra xô xát, gây mất an ninh trật tự, lực lượng Cảnh sát trật tự và Cảnh sát 113 tiếp tục đến khu vực đồi thông thuộc xã Ia Hrung để kiểm tra, ngăn chặn.

Tuy nhiên, khi lực lượng công an đến nơi, nhóm còn lại đã giải tán.

Theo Công an tỉnh Gia Lai, việc lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận, kiểm tra và ngăn chặn đã góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, không để vụ việc giữa các nhóm thanh thiếu niên diễn biến phức tạp.

Một số vật dụng được công an phát hiện, kiểm tra tại hiện trường. Ảnh: CA.

Công an tỉnh Gia Lai đề nghị các gia đình tăng cường quan tâm, quản lý và giáo dục con em; thường xuyên nắm bắt tâm tư, các mối quan hệ của con em để kịp thời phát hiện những biểu hiện bất thường.

Đặc biệt, phụ huynh cần lưu ý các trường hợp tụ tập theo nhóm, mang theo hung khí hoặc phát sinh mâu thuẫn có nguy cơ dẫn đến đánh nhau để chủ động ngăn chặn.

Cơ quan công an cũng đề nghị người dân khi phát hiện các trường hợp tụ tập đông người, mang theo hung khí hoặc có biểu hiện gây mất an ninh, trật tự cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an gần nhất.

Việc cung cấp thông tin sớm sẽ giúp lực lượng chức năng kiểm tra, ngăn chặn và xử lý kịp thời, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự và cuộc sống bình yên của người dân.