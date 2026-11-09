Tài xế taxi bị đánh chảy máu mặt sau va chạm giao thông ở Đắk Lắk

Chiều 9/11, lãnh đạo Công an xã Sơn Hòa (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, đơn vị đang xác minh, giải quyết vụ việc tài xế taxi bị hành hung sau va chạm giao thông xảy ra trên địa bàn.

Theo lãnh đạo Công an xã Sơn Hòa, ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng công an đã mời những người liên quan đến trụ sở làm việc, đồng thời tiến hành kiểm tra nồng độ cồn và ma túy để phục vụ công tác xác minh.

Ảnh cắt từ clip tài xế taxi (áo đỏ) bị hành hung.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một tài xế taxi bị người khác liên tiếp dùng tay đánh vào vùng mặt sau khi xảy ra va chạm giao thông. Người này còn có hành vi đập điện thoại của tài xế.

Theo trình báo của công ty vận tải taxi, khoảng 19h17 ngày 8/11, tại đường Trần Phú, xã Sơn Hòa, xe taxi do tài xế Phạm Ngọc Tâm lái xảy ra va chạm với một xe máy điện chở 3 người.

Phía công ty cho biết, thời điểm xảy ra va chạm, xe máy điện không gắn biển kiểm soát, cả 3 người trên xe đều không đội mũ bảo hiểm.

Sau va chạm, một người trên xe máy điện kể trên được cho là đã liên tiếp dùng tay đánh vào vùng mặt, mắt và mũi tài xế Tâm, khiến nạn nhân chảy nhiều máu.

Theo phản ánh của công ty, nhóm người còn có hành vi đập phá xe taxi, làm hư hỏng phần ốp hông phía sau. Chiếc điện thoại iPhone của tài xế cũng bị đập, gây vỡ màn hình và móp thân máy.

Thời điểm xảy ra vụ việc, trên xe taxi có hành khách chứng kiến và dùng điện thoại quay lại diễn biến. Công ty cho biết đang lưu giữ video, sẵn sàng cung cấp bản gốc cho cơ quan công an phục vụ điều tra.

Sau vụ việc, tài xế taxi bị đa chấn thương, được đưa đến Bệnh viện Việt Mỹ Phú Yên điều trị.

Hiện Công an xã Sơn Hòa tiếp tục xác minh nguyên nhân vụ va chạm và làm rõ hành vi của những người liên quan để xử lý theo quy định.