Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử Công an TP Hải Phòng, sau khi cơ quan chức năng công bố quyết định khởi tố, bắt tạm giam Đàm Hải Hoàng - quản trị viên page "Cấm xóa bài", "Thằng rách việc" (SN 1991, trú tại phường Gia Viên, Hải Phòng) về tội "Cưỡng đoạt tài sản", nhiều bị hại và người liên quan đã đến trình báo, gửi đơn tố giác.

Trong số này có nhiều chủ cơ sở kinh doanh ăn uống, dịch vụ bị những page này đăng tải thông tin sai sự thật về hoạt động kinh doanh. Một số cá nhân bị đăng tải trái phép hình ảnh đời tư, hình ảnh cắt ghép kèm lời lẽ xúc phạm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, uy tín, tinh thần và cuộc sống.

Đối tượng Đàm Hải Hoàng - quản trị viên page Cấm xóa bài, Thằng rách việc... bị khởi tố. Ảnh: CAHP

Nhiều bài viết do page đăng đã thu hút hàng trăm lượt tương tác, bình luận mang tính giễu cợt, miệt thị, khiến thông tin tiêu cực tiếp tục lan truyền trên mạng xã hội, ảnh hưởng tâm lý, tinh thần rất nhiều người.

Thực hiện tiếp chỉ đạo của Đại tá Bùi Trung Thành, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng An ninh mạng điều tra, làm rõ hành vi lợi dụng mạng xã hội để đăng tải thông tin, hình ảnh liên quan đến cá nhân, tổ chức và cơ sở kinh doanh trên địa bàn.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ tháng 2/2025, Đàm Hải Hoàng sử dụng điện thoại di động lập 10 tài khoản Facebook cá nhân, liên kết quản trị 25 fanpage, trong đó có "Cấm xóa bài", "Thằng rách việc"...

Thông qua các tài khoản này, Hoàng đăng tải thông tin, hình ảnh có nội dung tiêu cực, bôi nhọ hoặc có dấu hiệu sai sự thật nhằm thu hút lượt xem, bình luận, tăng tương tác.

Nhằm che giấu danh tính, đối tượng dùng nhiều tài khoản fanpage khác nhau để đăng tải thông tin, hình ảnh có nội dung tiêu cực, bôi nhọ hoặc có dấu hiệu sai sự thật..., thu hút người xem, bình luận, tương tác. Từ đó, lợi dụng tâm lý lo sợ của người bị đăng bài, đối tượng yêu cầu chuyển tiền để gỡ nội dung, chiếm đoạt tài sản.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định khoảng 30 cá nhân, tổ chức, cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố bị Hoàng đăng tải thông tin, hình ảnh gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín, tinh thần, cuộc sống và hoạt động kinh doanh. Một số người đã chuyển tiền trực tiếp cho Hoàng hoặc qua tài khoản ngân hàng của người khác theo yêu cầu, liên quan đến việc đăng bài, gỡ bài, quảng cáo và các khoản chi phí khác. Tổng số tiền bước đầu xác định hơn 100 triệu đồng.

Ngày 18/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Đàm Hải Hoàng về tội "Cưỡng đoạt tài sản", quy định tại Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Hiện cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng vụ án, xác định đầy đủ số bị hại, tổng số tiền Hoàng đã nhận; đồng thời làm rõ vai trò của những người cho Hoàng sử dụng tài khoản ngân hàng để nhận tiền và các dấu hiệu vi phạm pháp luật khác.