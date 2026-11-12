Tìm thấy thi thể cô gái mất tích 10 ngày trong tình trạng bị chôn

Ngày 12/11, Công an TP HCM đang điều tra vụ án mạng, đã bắt nghi phạm nhưng chưa công bố danh tính.

Hơn 10 ngày trước, cô gái được một người đàn ông hẹn đến xưởng sửa chữa máy may trong hẻm trên đường Võ Văn Vân, xã Tân Vĩnh Lộc, sau đó mất tích.

Qua rà soát hành trình của nạn nhân và xác minh những người liên quan, cảnh sát xác định người đàn ông có liên quan, đưa về làm việc. Tại cơ quan điều tra, người này khai đã dùng khúc gỗ đánh khiến cô gái tử vong, sau đó đưa thi thể đến bãi đất trống đối diện xưởng, đào hố chôn nhằm phi tang.

Tối 11/11, cảnh sát đưa nghi phạm đến xác định nơi chôn thi thể, phong tỏa khu vực để khám nghiệm. Bãi đất có nhiều cây xanh, cỏ mọc um tùm, vắng vẻ và ít người qua lại.

Cảnh sát phong toả hiện trường. Ảnh: Xuân Minh

Một người dân gần hiện trường cho biết xưởng sửa chữa máy may nằm sâu trong hẻm, chỉ có vài thợ làm việc. Gần đây, xưởng ít người lui tới, không còn đông thợ như trước.

Công an TP HCM đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.