Bí mật trong 'đại bản doanh' lừa đảo xuyên quốc gia của ổ nhóm đến từ Campuchia

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý xuất – nhập cảnh, Công an xã Tam Đảo vừa phát hiện, ngăn chặn thành công nhóm người nước ngoài có dấu hiệu hoạt động lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia, âm mưu xây dựng địa bàn hoạt động lâu dài tại Việt Nam.

Trong tháng 5/2026, các đối tượng tổ chức đưa hàng chục công dân Trung Quốc đến lưu trú tại nhiều địa điểm thuộc Hà Nội, Lào Cai và Phú Thọ; trong đó 16 trường hợp không có giấy tờ nhập cảnh hợp pháp.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, nhóm người này có nguồn gốc từ các tổ chức lừa đảo trực tuyến hoạt động tại Campuchia. Thời gian gần đây, trước sự đấu tranh quyết liệt của lực lượng chức năng Campuchia với các trung tâm lừa đảo trực tuyến, các đối tượng tìm cách dịch chuyển địa bàn hoạt động sang quốc gia khác nhằm tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội.

Các đối tượng tội phạm vừa bị bắt giữ.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ cùng các Phó Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp lấy lời khai các đối tượng trong đường dây.

Kết quả kiểm tra, khám xét, lực lượng công an tạm giữ 73 bộ máy vi tính, 134 điện thoại di động, 34 USB lưu trữ dữ liệu, 20 bộ thiết bị phát sóng Wifi,03 thẻ SIM điện thoại, 5 máy tính xách tay, 2 máy tính bảng...

Tang vật vụ án.

Hàng trăm bộ bàn ghế, giường tầng, đệm ngủ và nhiều phương tiện phục vụ hoạt động tập trung quy mô lớn.

Tại các địa điểm thuê, các đối tượng đã chuẩn bị cơ sở vật chất để xây dựng một trung tâm hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Cơ quan An ninh điều tra áp dụng các biện pháp tố tụng, ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 4 đối tượng, gồm: Zhao Wei Zhong (A Châu), Nguyễn Thành Long, Trần Thị Thu Hường và Phạm Đình Nam và xác định, bắt giữ đối tượng cầm đầu của đường dây để tiếp tục điều tra, xử lý.