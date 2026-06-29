Đánh sập đường dây ma túy liên tỉnh do ‘Bún’ cầm đầu

Ngày 29/6, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, qua công tác trinh sát và nắm bắt địa bàn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an tỉnh Ninh Bình đấu tranh, triệt phá thành công Chuyên án 822M. Đây là đường dây mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy hoạt động liên tỉnh quy mô lớn do Vũ Văn Bốn (tức "Bún"; SN 1986; trú tại phố Vĩnh Tiến, phường Đông Hoa Lư) cầm đầu, cùng với Đặng Văn Dương (SN 1994, trú tại xã Gia Tường) là đối tượng chuyên trách việc vận chuyển ma túy cho Bốn.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng xác định Vũ Văn Bốn thường xuyên sử dụng các ứng dụng mạng xã hội như Zalo, Facebook, Telegram để liên lạc, giao dịch mua bán ma túy với các đối tượng tại tỉnh Sơn La, đồng thời chỉ đạo Đặng Văn Dương trực tiếp lên địa bàn này nhận hàng rồi vận chuyển về tiêu thụ tại tỉnh Ninh Bình và các địa phương lân cận.

Sau một thời gian kiên trì điều tra và áp dụng đồng bộ các biện pháp trinh sát, tại địa bàn xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình, các lực lượng chức năng đã mật phục, bắt quả tang Bùi Văn Thuần (SN 1997, trú tại xã Phú Sơn, tỉnh Ninh Bình) khi đang điều khiển xe ô tô chở Đặng Văn Dương vận chuyển 1 kg Ketamine và 5.000 viên ma túy tổng hợp đi tiêu thụ.

Cùng thời điểm trên, các tổ công tác của lực lượng Công an đã đồng loạt ra quân khám xét, bắt giữ các đối tượng mua ma túy từ Đặng Văn Dương để bán lẻ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, thu giữ hàng trăm gam ma túy đá, hàng trăm viên ma túy tổng hợp, 3 khẩu súng các loại cùng nhiều phương tiện, tài sản liên quan đến hoạt động phạm tội.

Tiếp tục mở rộng điều tra, Cơ quan Công an xác định Vũ Văn Bốn cùng đàn em thân cận là Lê Văn Sơn đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một khách sạn trên địa bàn phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình nên đã lập tức đột kích, bắt giữ hai đối tượng này cùng nhiều người liên quan, thu giữ tại hiện trường 37 viên thuốc lắc, 16,63 gam Ketamine và 2 xe ô tô. Song song với đó, các mũi trinh sát khác cũng vây bắt thành công 3 đối tượng là đàn em của Lê Văn Sơn khi đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ thêm hơn 314 gam Ketamine, 309 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều phương tiện khác.

Các đối tượng và tang vật vụ án. Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình.

Trước đó, trong giai đoạn đầu đấu tranh chuyên án, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp với Công an các xã, phường trên địa bàn tỉnh bắt giữ 70 đối tượng liên quan, thu giữ hơn 1.600 gam ma túy, 654 viên ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng ngắn và 5 viên đạn; đồng thời tiến hành triệu tập, kiểm tra 235 đối tượng thuộc diện quản lý tại 21 xã, phường, qua đó phát hiện 13 trường hợp dương tính với chất ma túy.

Tính đến nay, lực lượng Công an đã tiến hành bắt giữ tổng cộng 94 đối tượng về các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng, chứa chấp việc sử dụng, sử dụng trái phép chất ma túy, che giấu tội phạm và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Tổng số tang vật thu giữ trong toàn chuyên án lên đến hơn 6.400 viên ma túy tổng hợp, hơn 3.420 gam ma túy các loại, 4 khẩu súng, 5 viên đạn, 14 xe ô tô, xe mô tô và 250 triệu đồng tiền mặt.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình điều tra mở rộng, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.