Nợ 'đầm đìa', nam thanh niên tấn công tài xế, cướp ô tô

Trước đó, lúc 23h30 ngày 25/6, anh Ngụy Tôn Huy (sinh năm 1988, trú tại Cảnh Thụy, tỉnh Bắc Ninh, làm nghề lái xe dịch vụ) điều khiển xe ô tô Hyundai Accent biển kiểm soát 98A-402.46 đón một nam thanh niên tại tổ dân phố Minh Phượng, phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh.

Trong quá trình di chuyển, đối tượng nhiều lần thay đổi địa điểm đến. Khi tới khu vực vắng người thuộc tổ dân phố Tân Độ, phường Yên Dũng, đối tượng mượn điện thoại của anh Huy với lý do gọi người nhà mang tiền ra trả.

Lợi dụng lúc bị hại sơ hở, đối tượng bất ngờ lao tới dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt anh Huy rồi cướp xe ô tô bỏ trốn.

Lương Văn Dũng và tang vật vụ án. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh.

Sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Bắc Ninh nhanh chóng vào cuộc truy xét.

Do vụ án xảy ra vào thời điểm đêm khuya, tại khu vực vắng người qua lại nên công tác điều tra gặp nhiều khó khăn.

Đến khoảng 8h ngày 26/6, lực lượng công an đã xác định, bắt giữ đối tượng gây án là Lương Văn Dũng (sinh năm 2000, trú tại phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh) khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Tại cơ quan điều tra, Dũng khai nhận do đang nợ khoảng 200 triệu đồng nên nảy sinh ý định cướp ô tô bán lấy tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân.