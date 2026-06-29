Cựu thiếu tướng: Án tù là 'tai nạn thảm khốc' trên con đường binh nghiệp

Ông Quang, 68 tuổi, cựu Phó cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Quốc phòng, là một trong hai cựu thiếu tướng quân đội đang được Tòa án Quân sự Trung ương xét đơn kháng cáo, trong vụ án giao 63 hecta đất quốc phòng tại Nha Trang cho Tập đoàn Phúc Sơn của Nguyễn Văn Hậu (Hậu "Pháo").

Sai phạm của ông phát sinh từ việc tham mưu Bộ Quốc phòng bàn giao 63 hecta đất vàng tại sân bay Nha Trang cho Phúc Sơn dù chưa đủ điều kiện, thủ tục, chưa được sự chấp thuận của Thủ tướng. Phúc Sơn qua đó rầm rộ quảng bá, chuyển nhượng các khu đất và thu về hơn 7.000 tỷ đồng.

Ông Quang được Hậu biếu 4 tỷ đồng dịp Tết dù không vòi vĩnh, bị cấp sơ thẩm phạt 2 năm 6 tháng tù vì tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Cựu thiếu tướng ban đầu kháng cáo xin miễn trách nhiệm hình sự, tại tòa đã đổi sang giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, hưởng án treo hoặc cải tạo không giam giữ. Ông Quang cho rằng vi phạm của mình chỉ mang tính chất thực hành, vai trò thứ yếu trong một chuỗi các quyết định. Ông ví đó như "tai nạn thảm khốc trên con đường binh nghiệp" giàu thành tích của mình.

Ông liệt kê hàng loạt huân chương, kỷ niệm chương và bằng khen từ Bộ Quốc phòng, quá trình tham gia nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia. Ông nói mình có đóng góp trong việc tham mưu quy hoạch sân bay chiến lược lưỡng dụng tại Cam Ranh - công trình có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo và an ninh quốc phòng.

Gia đình ông có truyền thống cách mạng từ thời ông bà. Nhắc đến gia đình, cựu thiếu tướng trầm giọng, nói vợ ông đã qua đời do bạo bệnh trong thời gian ông bị tạm giam vì lo nghĩ cho chồng đang ở tù. Ông xin tòa cân nhắc chi tiết này.

Truy vấn sau đó đại diện VKS Quân sự Trung ương nói ông Quang có biết bị truy tố ở khung nào, hình phạt tối đa bao nhiêu không? Ông đáp bị truy tố theo Khoản 3, Điều 229 Bộ luật Hình sự, hình phạt 7-12 năm tù.

"Thế cấp sơ thẩm tuyên bị cáo mấy năm? Có biết tại sao mình được tuyên nhẹ thế không? Bị cáo có biết rằng chính những sai phạm trong trình tự tham mưu của mình đã tạo điều kiện dẫn đến một vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn, gây thiệt hại cho hàng nghìn người không?", VKS truy.

Ông Quang sau đó cho hay đã "tâm phục khẩu phục".

Chỉ làm theo chỉ đạo cấp trên

Bị truy tố cùng tội danh trong vụ án, cựu thiếu tướng Nguyễn Duy Cường, 67 tuổi, cựu Hiệu trưởng trường Sĩ quan Không quân, cũng bị cấp sơ thẩm phạt 2 năm 6 tháng tù cũng kháng cáo xin hưởng án treo.

Hai cựu thiếu tướng Quang và Cường (ngoài cùng bên trái). Ảnh: Danh Lam

Ông Cường hôm nay khi trả lời toà phúc thẩm chủ yếu tập trung phân trần thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh phụ thuộc hoàn toàn vào các chủ trương thống nhất giữa Bộ Quốc phòng và chính quyền địa phương.

Với tư cách là người chỉ huy đơn vị cấp cơ sở, ông chỉ tiếp nhận và thực hiện theo các văn bản chỉ đạo từ cấp trên mà không có bất kỳ hành vi tự động bàn giao đất nào khi chưa có lệnh.

Ông thừa nhận những sai phạm về trình tự thủ tục nhưng nhấn mạnh bản thân không hề có ý đồ tư lợi hay độc đoán chuyên quyền.

Một lý do khách quan khác được ông đưa ra là sự thiếu hụt thông tin về các văn bản pháp lý từ Chính phủ do đặc thù công việc huấn luyện bay tại cơ sở "rất nặng" và ông cũng không được đào tạo chuyên sâu về quản lý đất đai.

Bị cáo Cường khẳng định mọi hành động bàn giao đất đều được đưa ra thảo luận công khai trong tập thể ban giám hiệu và báo cáo lên cấp trên.

Phiên tòa đang tiếp tục xét hỏi các nội dung liên quan Hậu "Pháo", trách nhiệm bồi thường hơn 7.000 tỷ đồng cho các nhà đầu tư và nguyện vọng những người này.